Roro Riquelme coneix millor que ningú els perills de l'Atlètic de Madrid. L'extrem cedit pel club matalasser ha reconegut avui en un vídeo difós pels mitjans del club que el partit d'aquest dissabte al Cívitas Metropolitano serà "especial" (16.15 hores). "He nascut i crescut a l'Atleti, serà un partit especial però anirem a guanyar-lo. Estem necessitats de sumar punts i anirem amb tot per aconseguir-ho", ha dit. I és que el Girona se situa al 13è lloc de la classificació, amb tres punts de marge respecte al descens, després d'enllaçar dues derrotes seguides. En l'última, contra la Reial Societat (3-5), Riquelme va tenir un paper destacat i va ser l'autor del primer gol per part dels gironins amb una gran acció individual.

El madrileny ha parlat del pròxim rival del Girona: "Si no ets a dins no ho acabes d'entendre, però és un no rendir-se constant i superar les adversitats. Sé que tindran aquesta actitud, com en tots els partits. Serà complicat". Per a ell, la manera de superar els de Diego Simeone serà la següent: "Cada jugador haurà de donar el 100%, tant el que comenci com el que surti, per contrarestar el seu ADN i la seva afició que empeny molt". Els matalassers arriben al partit contra el Girona després de perdre davant el Bruges a la Champions (2-0). "L'Atleti mai es pot donar per mort perquè quan menys t'ho esperes és quan més fort es fa. Haurem d'estar preparats per al millor Atleti", ha comentat.