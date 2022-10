El Girona surt aquesta tarda cap a Madrid on demà s'enfrontarà a l'Atlètic al Cívitas Metropolitano. Les dues derrotes consecutives contra Betis i Reial Societat han deixat sensacions contradictòries en un equip que ha demostrat ser capaç d'oferir grans minuts de joc, però no ha aconseguit cap punt. A la convocatòria de Míchel són baixa per lesió David López, Reinier, Borja Garcia, Kebé i Samu Saiz.

ATLÈTIC

"És un equip fet per guanyar la Lliga. La seva plantilla i el cos tècnic són del millor del món. És la realitat. És un partit molt dficíl per nosaltres, però tenim il·lusió, personalitat i ganes de demostrar que podem fer un gran partit al Metropolitano. És la nostra responsabilitat oferir la millor versió. Encara que ho fem, l'Atlètic ens pot guanyar. Deixar la porteria a zero és l'objectiu".

POTENCIAL

"Simeone fa onze temporades que és a l'Atlètic, el classifica per a la Champions i guanya títols. La nostra determinació és fer un gran partit i a veure què passa. És possible que canvïin algun jugador perquè dimecres tenen un partit importantíssim de Champions. Correa, Griezmann, Cunha, Morata, Joao Felix...són jugadors de màxim nivell i qualsevol, tot sol, pot guanyar un partit. Que juguin després, no és gaire diferent per nosaltres"

REPTE

"Hem parlat de la nostra personalitat. L'altre dia contra la Reial no em va agradar gaire l'agressivitat sense pilotes i, amb pilota, en algunes fases de joc. Tot i que vam fer tres gols i vam arribar molts cops a porteria, ens va mancar agressivitat per moments. Aquell equip no som nosaltres. Demà, necessitem més que mai tenir personalitat i jugar amb agressivitat amb pilota i sense."

DERROTES

M'És igual perdre 1-0 que 3-5. Volem guanyar. L'altre dia el resultat va ser un accident perquè la Reial va xutar cinc cops i va fer cinc gols. Hem de millorar la pressió, agressivitat, viatjar junts i en els duels ser capaços d'aturar el rival amb faltes i robatoris de pilota. Considero que en defensa l'altre dia vam ser un equip contemplatiu.

CANVIS

Pot ser una opció que fem canvis. Seria normal. Tenim una plantilla molt àmplia i bona. Estic encantat amb els recursos que tinc a l'equip i podria ser una possibilitat que féssim canvis. Hi ha coses molt bones de la nostra forma de jugar que hem de fer sempre. La millora ha de venir per aquí. En set partits hem encaixat gols i hem de canviar perquè siguem fiables en defensa. Som un equip molt preocupat per la possessió i per com recuperar la pilota. Necessitem també onze jugadors preparats i disposats mper fer-ho. Es nota quan no passa i l'altre dia va ser així per moments. Volem canviar aquesta versió.

RIQUELME

Està motivat. És un partit especial per a ell. Sap que necessitem la seva millor versió per fer un gran partit. Ell està molt involucrat amb el Girona en aquests moments. No tinc cap dubte que està concentrat per donar la millor versió contra l'Atlètic.