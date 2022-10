El Girona ha encadenat la tercera derrota consecutiva en perdre 2 a 1 contra l'Atlètic de Madrid. Els errors defensius han condemnat de nou a l'equip blanc-i-vermell amb dos gols a l'inici de cada part de Correa. Una actuació incommensurable d'Oblak al tram final de partit ha evitat que l'equip pogués sumar un punt. Riquelme ha estat l'únic que ha pogut batre el porter eslovè en el minut seixanta-cinc.

La història es repeteix, el Girona ha tornat a pecar de contundència defensiva. A l'equip de Míchel se li ha posat coll amunt el partit ben d'hora. L'Atlètic de Madrid ha aprofitat un descuit en la marca de Javi Hernández per fer el primer gol. Tot ha començat amb una mala entrega d'Arnau al mig camp i sortida en transició ràpida de l'Atlètic de Madrid aprofitant la velocitat de Reinildo. El defensa de Moçambic ha endarrerit per Griezmann, lliure de marca, al vèrtex esquerre de l'àrea que ha centrat al segon pal per a Correa. L'argentí més viu i intens s'ha avançat a Javi Hernández per batre Juan Carlos. Mala estrena del madrileny com a titular amb el Girona, ja que perd de vista a Correa. La permissivitat defensiva ha tornat a costar un gol al Girona.

Cop dur per començar. Els blanc-i-vermells han intentat ser protagonistes amb pilota, però de manera inofensiva durant els primers vint minuts. La primera ocasió gironina al Metropolitano no ha estat fins al minut 25, quan Witsel ha bloquejat un xut ras i fort des de la frontal de Romeu que anava enganxat al pal. El primer avís ha coincidit amb la primera incursió d'Arnau dins l'àrea 'matalassera'.

Amb un bloc baix dels locals, el Girona s'encallava per erosionar les juntes línies de migcampistes i defenses de l'Atlètic. Herrera ha xutat massa alt un refús dins l'àrea de Savic al minut trenta-cinc. Ben posat al darrere, les ordres eren clares pels locals, penalitzar les pèrdues amb rapidesa. La fórmula ha estat a punt de tornar a donar els seus fruits. Recuperació al mig camp i Griezmann, de nou, ha traçat una excel·lent passada per Cunha. El brasiler ha topat amb un Juan Carlos ben posat sota pals. L'ocasió ha animat a l'Atlètic, que ha tornat a posar a prova al porter dos cops més a les acaballes de la primera part. Ni Cunha ni Correa han pogut batre al de Guadalajara. Tot i això, ha estat el Girona qui ha tingut l'última ocasió de la primera part aprofitant la pilota parada. Giménez ha caçat a Arnau al turmell. Dura entrada que tenia més de vermella que de groga. Amb el descompte complet, Herrera ha creuat massa la magnífica centrada d'Aleix Garcia, en l'ocasió més clara del conjunt visitant a la primera part.

Les lamentacions d'Arnau sobre la gespa s'han confirmat a la mitja part. Míchel l'ha hagut de canviar per Couto. També ha fet entrar Valery per Miguel Gutiérrez. Com si es tractés d'un guió calcat, la segona part ha començat com la primera. Correa ha aprofitat un error garrafal de Juan Carlos en la sortida de pilota per superar-lo al minut dos de la represa. 'Angelito' no ha perdonat cap dels dos regals gironins fent gala de les seves característiques: picardia i entrega. Sense temps per reaccionar, Molina ha estat a punt de fer el tercer pocs minuts després.

El Girona estava diluït, però en una jugada aïllada Riquelme ha tornat a situar de ple en el partit a l'equip quan faltaven vint-i-cinc minuts. Xut llunyà que ha desviat Giménez per acabar entrant a la porteria d'Oblak. El mitjapunta, propietat de l'Atlètic, ha amagat les tradicionals banyes que fa en celebrar un gol habitualment per un gest de disculpa. Roro sí que és profeta a la seva terra. El gol ha esperonat a l'equip i Taty ho ha provat amb un xut centrat i fàcil per Oblak. El porter eslovè ha salvat l'Atlètic en desviar al pal un tens xut d'Aleix. Una parada de molt mèrit que ha evitat que un punt volés cap a Montilivi. Aleix s'ha quedat incrèdul quan Oblak ha repetit la parada en una rematada clonada a l'anterior. En el córner posterior, Stuani ha enviat al travesser la pilota, encara que la jugada estava invalidada per falta prèvia. Tot i abocar-se a l'atac, el Girona no ha pogut treure cap munt. La contundència a les àrees ha decidit el duel a Madrid i ha allargat la sagnia defensiva dels homes de Míchel. Tercera derrota consecutiva i debat obert a la porteria.

FITXA TÈCNICA

Àrbitre: Martínez Munuera. Ha amonestat els locals Giménez i Savic i el visitant Javi Hernández.

Atlètic de Madrid: Oblak, Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Correa (Joao Félix m.74), Koke, Witsel (Kondogbia m.74), Carrasco (Saúl m.64), Griezmann (Lemar m.64)i Cunha (Morata m.64).

Girona: Juan Carlos, Bernardo, Miguel (Valery m.46), Arnau (Couto m.46), Castellanos, Aleix Garcia, Javi Hernández (Terrats m.84), Riquelme (Villa m.81), Romeu, Herrera (Stuani m.64) i Santi Bueno.

Gols: 1-0 min 4 Correa. 2-0 min 47 Correa. 2-1 min 66, Riquelme

Recupera el directe del partit aquí: