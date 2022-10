Després de la derrota al camp de l'Atlètic (2-1), Míchel ha començat explicant que "hem fet un gran partit en quant al que nosaltres volem, però hi ha situacions que ens han penalitzat. No puc estar a disgust amb ningú. La responsabilitat del gol és meva, no hi ha ningú més. Jo els demano jugar, i ells juguen. Mirem de ser protagonistes al partit i ho hem intentat fer, a vegades ens pot costar alguna mena d'error. No ho critico. Els jugadors tenen tota la meva confiança per seguir jugant així. Dominant podem arribar més cops i generar més. Oblak ha fet dues aturades increïbles, tot i que el rival sigui espectacular. Hem de corregir les transicions defensives. Ens ha penalitzat molt en aquests vuit partits per mantenir la porteria a zero".

AUTOESTIMA

"Treballarem perquè les derrotes venen per alguna cosa. Tenim clar quin és el camí. S'ha de posar al jugador el que fa bé i fa malament en vídeo, i treballar-ho. Podem millorar i ho farem. És la meva responsabilitat fer que aquest equip tingui una mentalitat col·lectiva i que arribin els resultats".

JUAN CARLOS

"L'únic que li he dit és que aquesta errada la compto com a meva. M'ha donat 25 línies de passada, ha intentat jugar sempre. És una errada meva, de joc, però penso que ens dona més que no pas que ens treu. Hem de millorar coses, però aquesta penso que no. Hem de generar més profunditat i finalitzar, en això sí que hem de millorar. Hem de mirar més porteria. Hem fet moltes coses bé".

ARNAU

"No està lesionat. És un canvi tàctic. No he vist la jugada repetida, per dir si era expulsió l'entrada de Giménez. L'àrbitre ha estat bé. Potser els 8 minuts de descompte no s'han jugat".

EL CALENDARI

"La lliga nostra són tots els partits. avui no renunciàvem a res. Hem vingut a buscar alguna cosa positiva. L'Atlètic porta 11 anys amb Simeone, és un dels millors equips del món. Volíem venir i fer un gran partit. La nostra lliga són tots els partits. Hem fet 0 de 9 i hem de guanyar al Cadis perquè és el següent rival. Volem ser protagonistes en tota la lliga. He de fer aquests jugadors millors en el resultat i penso que ho puc aconseguir".

EL GOL AL MINUT 5

"Em disgusta perquè ha sigut una pèrdua de pilota que havíem treballat per afeblir la seva línia defensiva. Sabíem que un jugador d'esquenes no podia rebre en zona 2. Teníem una forma de treballar això i no ho hem fet bé. La contra l'hem intentat defensar però el talent de l'Atlètic ha fet la resta. L'equip s'ha refet i ha donat mostres de saber què vol. Marxo satisfet per les sensacions, per com voler actuar a la lliga. Cal que minimitzem alguns aspectes del joc per tenir més claredat al resultat".

RIQUELME

"Ja el seguíem la temporada passada. A Segona era un jugador diferencial. Ens dona gol, assistències, verticalitat... volem gaudir-lo i que es faci millor futbolista amb nosaltres a Girona. A veure si ens ajuda. L'he canviat per un tema de cansament. Ha fet bon partit, sobretot a la segona part. Tots els jugadors de l'equip són imprescindibles".