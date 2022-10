Una de les sensacions del Girona d’aquest principi de temporada és Rodrigo Riquelme. El mitjapunta cedit per l’Atlètic de Madrid s’examinarà avui a casa davant Diego Simeone. El tècnic argentí va parlar ahir de la situació de Riquelme i dels motius de la seva cessió a Montilivi. «A la pretemporada vèiem que estava al davant d’un gran any. És un noi que té fam i ganes de continuar creixent i, abans de començar la Lliga, li vam explicar la realitat de l’equip. Hi ha molts futbolistes a la seva posició i el creixement que tenia es podia aturar», deia Simeone, que afegia que amb la cessió al Girona «tothom l’ha encertada». «Juga i creix amb un gran entrenador (Míchel) i amb un equip que juga en conseqüència de les característiques té per explotar les seves millors virtuts, velocitat, explosió, xut i feina», va assegurar el tècnic després de la sessió a la Ciutat Esportiva de Majadahonda.

Mentrestant, Simeone assumia que l’exigència és «màxima» a l’equip blanc-i-vermell, que ha de «guanyar» i fer-ho «cada dia». L’argentí va destacar que el seu conjunt està «creixent» i va considerar com «molt bo» el primer temps contra el Bruges «en conseqüència» del que va intentar «buscar i fer» en el duel del passat dimarts (2-0) a la Lliga de Campions.