El Girona ho fa massa difícil

La tercera derrota seguida del Girona ja és una realitat, amb arguments massa semblants als que van acabar conduint a les anteriors contra el Betis (2-1) i la Reial Societat (3-5). Correa, amb un gol als quatre minuts, i un altre aprofitant un regal de Juan Carlos a l’inici de la segona part, va ser un altre cop el botxí que va castigar l’equip de Míchel, que per molt que tingui la possessió i intenti una posada en escena atractiva i valenta, no se n’acaba de sortir per convertir les sensacions en punts, que al cap i a la fi, és del que es tracta. Ahir li ho va posar massa fàcil a l’Atlètic d’entrada, i tot i que a partir del gol de Riquelme va aconseguir atemorir als matalassers, sobretot amb els remats d’Aleix que Oblak va desviar miraculosament al pal, un, i a córner, l’altre, no en va fer prou per puntuar quan possiblement ho hauria merescut. Al final, i simplificant-ho, el porter de l’Atlètic va salvar els seus en l’última mitja hora després d’haver estat un espectador de luxe fins aleshores, i el del Girona, va regalar un gol. I això a Primera, compta.

La consigna, o més que això, l’obsessió de Míchel abans del partit, era aconseguir d’una vegada per totes deixar la porteria a zero aquesta temporada. Però, un cop més, el pla se’n va anar en orris, aquesta vegada, molt aviat, massa, tot just als quatre minuts de joc. Primer desajustament defensiu, i barraca del rival, un malson que no per conegut, deixa de provocar calfreds una vegada rere l’altra. Reinildo va robar la pilota, va obrir el joc endavant, la va filtrar per Griezmann, i aquest es va treure una assistència al segon pal que va trobar Correa. Només va haver d’empènyer la pilota dins la porteria, superant Javi Hernández. Ja és mala sort també que el Girona aterrés al Metropolitano precisament el dia que el francès, amb el seu traspàs del Barça regularitzat, tornava a ser titular i podia jugar tant com volgués.

Alguna cosa falla, està clar, perquè després de vuit jornades qualsevol mínim detall penalitza al Girona, i partits com els d’ahir no els pots competir, o hi entres tard i a contracorrent, d’altres de 0-0 els acaba cedint per la mínima com el de València, com el del Celta, i d’altres com el del Betis, que hauries d’haver guanyat de carrer, també els perds. Al Metropolitano, veient-se amb el marcador en contra tant d’hora, l’equip se’n va veure un bull per començar a inquietar la porteria d’Oblak. Mentrestant no va passar res. I a partir de la mitja hora de joc potser sí que el Girona, a partir de la possessió, va anar guanyant terreny a l’Atlètic fins al punt que algun xiulet es va sentir a la grada. Arnau, amb una passada de la mort que va agafar Oriol Romeu massa forçat i, sobretot, un cop de cap de Yangel Herrera al límit del descans que va sortir fora després d’una falta servida per Aleix, van ser les accions més perilloses.

En la recta final de la primera part, però, l’Atlètic també va tenir les seves. Cunha, un parell de cops, va fer lluir Juan Carlos. Els locals, que amb l‘1-0 tant d’hora tampoc tenien pressa, van acabar descobrint que amb contraatacs ràpids feien patir de valent un Girona amb dificultats per replegar-se, sobretot en una banda esquerre on Miguel patia de valent. Tant patia que Míchel el va canviar al descans per Valery, i també va substituir Arnau (que havia rebut una dura entrada de Giménez que hauria pogut ser vermella directa poc abans de la mitja part). Al final del partit el tècnic va aclarir que no estava lesionat, que era una decisió tècnica.

Els plans no trigarien gens a tornar-se a ensorrar, un altre cop per un error propi escandalós, que a més a més, es veia a venir de feia dies. Molt sortir amb la pilota controlada, molt tocar-la entre els porters i els defenses, i ves per on Correa va a la pressió i el porter li fa una passada franca que acaba amb el 2-0 al marcador. A diferència de la primera part l’Atlètic no es va adormir i va anar a buscar el tercer, mentre el Girona intentava refer-se del cop i amb espurnes de Rodrigo Riquelme volia acostar-se a l’area d’Oblak. I va trobar el gol de l’esperança, al minut 65. Just quan Simeone ja donava el partit per tancat i treia del camp d’una tacada Griezmann, Cunha i Carrasco, la perla que l‘Atlètic té cedida a Montilivi ho provava des de la frontal, la pilota fregava en Giménez, i entrava a la porteria.

Els últims 20 minuts van ser molt oberts, res a veure amb el que s’havia vist fins aleshores. El Girona, a pesar de tot, podia creure-hi i, de fet, va tenir l’empat a l’abast i segurament se’l va merèixer després de dos pals i de convertir Oblak en el salvador de l’Atlètic. Un remat d’Aleix Garcia que el porter miraculosament va desviar al pal i a còrner amb una ma salvadora va ser el primer avís. I el mateixos protagonistes van tornar a aparèixer a cinc minuts del final, i novament el porter local va ser providencial en un xut que anava a l’escaire. El 2-2 no va arribar tampoc en un cop de cap d’Stuani al travesser. I això deixa el Girona amb 7 punts de 24, que obliguen a no fallar contra Cadis, Almeria i Osasuna, que arribaran seguits en només una setmana, si no es vol que les primeres urgències serioses siguin una realitat.