El Girona juvenil va aconseguir una important victòria contra el Cornellà al Municipal de Vilablareix (1-0). Després d’un començament de curs amb dubtes, els de Sergi Mora van sumar el primer triomf de la temporada gràcies a un gol solitari d’Ignasi Quer a l’inici de la segona part.

El marcador no s’havia mogut en tot el primer temps, però després del descans es va aconseguir revertir la situació amb la diana de Quer. D’aquesta manera, se sumen tres punts claus per refer-se del mal inici i continuar creixent com a equip.