Rodrigo Riquelme era segurament l’home del dia ahir al Metropolitano. El mitjapunta madrileny cedit per l’Atlètic al Girona, sense clàusula de la por, s’examinava davant la seva afició i, sobretot, davant Diego Pablo Simeone, amb l’objectiu de fer un bon partit per demostrar-li que pot tenir lloc a la plantilla de la temporada vinent. Amb el cap més a la Champions League que a la competició regular, l’afició matalassera tenia ganes de veure una de les sensacions de la categoria en aquest inici de Lliga, sobretot després del gol de traca que va marcar el cap de setmana passat contra la Reial Societat. Motivat i responsabilitzat alhora, a Riquelme li va costar entrar en joc a la primera part, però a la represa, va aparèixer amb espurnes de qualitat per avisar que el Girona no es rendia. Un cacau seu que va rebotir en Giménez va suposar el 2-1 que feia entrar el Girona al partit. Descol·locat, Riquelme no va saber com actuar per contenir l’alegria i alhora no celebrar la diana per respecte a l’afició de l’Atlètic.

Curiosament, Riquelme es va endur una doble ovació del Metropolitano. Primer quan enfilava el camí dels vestidor per deixar el seu lloc a Stuani (m.64), en un canvi en què el quart àrbitre es va equivocar de dorsal. Tot i no ser substituït, Riquelme ja tenia el reconeixement dels seguidors matalassers, que tornarien aplaudir-lo massivament quan seria canviat, ara sí, al minut vuitanta per Toni Villa. El madrileny està en ratxa golejadora després de fer dos gols amb la sub21 i dos més amb el Girona els darrers tres partits.