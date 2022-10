La qüestió és guanyar. Sigui on sigui. A casa, sobretot. Els nouvinguts, i més en una lliga exigent com ho és la Primera Divisió, si es mostren forts i consistents és davant la seva pròpia afició. Just el que li passa al Girona, que ha sumat la majoria de punts a Montilivi. Però és imprescindible pescar també a fora, per si les mosques. I és aquí on l’equip no se n’acaba de sortir. Quatre desplaçaments i cap victòria. S’ha jugat bé, o fins i tot molt bé, a camps com el del Betis i l’Atlètic de Madrid, tot i que a l’hora de la veritat en una i altra ocasió el triomf ha sigut pels locals. Això converteix els gironins en un dels pitjors visitants de la competició, allargant en el temps la darrera alegria com a foraster a la màxima categoria.

Fa exactament 1.304 dies de l’últim cop que el Girona va cantar victòria a fora en un partit de la Primera Divisió. Són 3 anys, 6 mesos i 20 dies. Molt de temps. Portu va sentenciar el Leganés a Butarque (0-2) per deixar la permanència bastant encarrilada abans de l’última aturada de la temporada 18/19 pels compromisos internacionals. Aquell equip, entrenat per Eusebio Sacristán, va tornar-s’hi a posar de la pitjor manera possible i amb nou derrotes en les últimes deu jornades va llançar en orris tota la feina feta, per acabar perdent la categoria. Hi ha acabat tornant, al tercer intent, però l’arrencada no acaba de ser massa positiva lluny de Montilivi. De moment, quatre desplaçaments i només un punt. El que es va aconseguir a Palma (1-1) gràcies a un gol de penal al descompte. La resta, tres desfetes: València (1-0), Betis (2-1) i Atlètic de Madrid (2-1). Només empitjoren aquests registres l’Almeria, que ha obtingut el mateix balanç (un punt de dotze, però amb una diferència de gols més àmplies), i l’Elx que ha perdut els quatre partits que ha disputat a fora, amb un únic gol marcat a favor i dotze d’encaixats. La propera sortida del Girona, al Juegos Mediterráneos d’Almeria.