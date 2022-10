La remor que se sent a Montilivi en forma de rum-rum quan un defensa endarrereix la pilota a Juan Carlos ben segur s’ampliarà dissabte contra el Cadis. L’errada del porter en el 2-0 de Correa al Metropolitano afegirà neguit entre una parròquia que sap que el seu porter no és Ter Stegen. Evidentment que no. Juan Carlos és un noi de Marchamalo, amb més de 350 partits com a professional, que ha arrelat a Girona en els quatre anys que fa que hi viu. És també el porter titular indiscutible del segon ascens del club a Primera. Això sí, amb l’arribada de Míchel, està molt més exposat en cada pilota enrere. Té prohibit enviar-la a Can Pistraus si no és una jugada al límit i, per això, seguint les instruccions del tècnic, dissabte va intentar obrir el joc cap a Bueno per començar la jugada. Correa, murri com pocs, va enflairar la sang i va trobar premi. Al final del partit, Míchel va assumir tota la responsabilitat del gol. «Només li he dit a Juan Carlos que aquesta errada la compto com a meva. M’ha donat 25 línies de passada i ens dóna més que no pas ens treu», deia. Unes paraules ben diferents de les que va pronunciar la temporada passada després de la derrota contra l’Amorebieta (1-0) en què Ortolá també va fer una errada amb els peus que va costar un gol. «Hem fallat tots en la jugada. No feia falta. La mobilitat dels tres centrals i de Pol (Lozano) ens hauria servit i Adri (Ortolá) ha fet una passada innecessària». Potser m’equivoco -em passa molt sovint- però veient les explicacions de Míchel, em sorprendria i no entendria que Juan Carlos no fos titular dissabte contra el Cadis.