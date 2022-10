Santi Bueno, defensa central del Girona, ha sortit aquest migdia en defensa del seu porter, Juan Carlos Martín, qui acumula crítiques després de les últimes actuacions, en les quals ha encaixat uns quants gols. Després del 3-5 amb la Reial Societat i de la desfeta per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, s'ha pogut qüestionar de portes cap a fora al manxec, però el vestidor està amb ell, com ha assegurat Bueno en una roda de premsa virtual. "Tenim total confiança en Juan Carlos. Crec que està fent bons partits, el seu rendiment és positiu", ha dit. A més a més, ha recordat que les sensacions són positives malgrat no haver sumat cap punt dels últims nou en joc, que toca corregir "petits errors" per traduir aquesta imatge positiva en victòries, i també ha reconegut que seria "un somni" poder participar amb l'Uruguai al Mundial que acollirà Qatar aquest any.

ESTAT ANÍMIC DE L'EQUIP "Ens estem recuperant bé, venim d'un partit (2-1 amb l'Atlètic de Madrid) en què es va competir fins l'últim minut però vam tornar amb les mans buides. Ens quedem amb la intenció, amb la nostra lluita, malgrat encaixar a l'inici de les dues parts. Estem ja pensant en el proper rival i en anar a buscar els tres punts que és el més important". 0 PUNTS DE 9 "És cert, només amb les sensacions no es guanyen punts ni partits. Són detalls que ens estan costant punts i que hem de corregir. Les sensacions són bones. És la línia de treball que hem de seguir". NIVELL INDIVIDUAL "Sempre treballo cada dia per seguir millorant. Tinc una mica la impotència aquella, perquè soc defensa i sempre es veuen menys els resultats, sinó que queda reflectit a nivell més col·lectiu. Potser no es veu tant. Ens hem de quedar amb la línia de treball i les sensacions, que són bones, toca corregir els errors que es paguen tan cars a Primera perquè els rivals són molt bons. Són punts que ens anem deixant pel camí i que són molt importants". SE SENT INTOCABLE? "Estic molt content amb els minuts que estic tenint, penso en anar partit a partit. Per seguir així col·leccionant més minuts. Ara toca rebre el Cadis amb confiança i molta energia". MUNDIAL DE QATAR "La meva mentalitat està al cent per cent en el Girona, sumar cada cap de setmana. L'esperança és clar que és l'últim que es perd. Si s'ha de produir, que es produeixi. Tant de bo passi, seria un somni per a mi. Però ara mateix, els tres punts més importants són els del Cadis". GOLS ENCAIXATS "Sentim impotència. En duels i en tot estem bé. Els errors ens estan pagant molt car. Només cal veure els números de tot l'equip, que són prou bons. Són mínims els errors, els detalls, la línia és molt fina. Intentarem minimitzar els errors, fer més fortes les àrees i continuar treballant". CADIS "Hem de preparar el partit com fins ara, pensant que és l'últim, com fem sempre. El que ve és sempre el més important. Necessitem a la nostra gent, que estigui al nostre costat, que confiï en el que estem fent. Ho estem deixant tot per treure aquesta situació endavant". JUAN CARLOS "Ningú té una mala opinió d'ell perquè el futbol és un joc col·lectiu. Els gols que encaixem es diu que sol ser culpa del porter i del defensa, i que els gols marcats és gràcies als davanters. Però treballem tots en equip, treient la pilota des del darrere i els de dalt, pressionant per defensar millor. Aquest és un joc col·lectiu. Els gols són de tots, els que marquem i els que encaixem. Si en rebem molts és un punt que haurem de treballar tot l'equip al complet per aconseguir sumar punts i guanyar els partits. Tenim total confiança en Juan Carlos. Crec que està fent bons partits, el seu rendiment és positiu".