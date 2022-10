Juanpe Ramírez: Una suplència insòlita

Disgustat amb l’actuació de l’equip ara fa dues jornades a casa contra la Reial Societat (3-5), Míchel va prometre canvis en la vigília d’enfrontar-se a l’Atlètic al Metropolitano. Les travesses estaven obertes. Canvi de sistema, retocs a l’eix, un dibuix nou al mig del camp o fins i tot la porteria eren algunes de les apostes que es feien entre els aficionats blanc-i-vermells. A l’hora de la veritat, els canvis van ser de jugador per jugador i al final només dos. Això sí, un de molt cridaner: l’entrada a l’equip de Javi Hernández per Juanpe a la posició de central esquerrà. El madrileny s’estrenava de titular després de quatre estones, però més que l’entrada a l’onze de l’ex del Leganés, el més impactant va ser veure Juanpe començar i acabar el partit a la banqueta. Una imatge, la del canari suplent d’entrada en un partit de Lliga, sense arrossegar molèsties, molt difícil de trobar d’ençà que va arribar a Montilivi l’estiu del 2016. De fet, la seva darrera suplència no obligada va ser a la 27a jornada de la temporada 2020-21 al camp del Fuenlabrada. Des de llavors, sempre que ha estat disponible, Juanpe no havia deixat de participar en cap partit de Lliga, fos, majoritàriament de titular, o en comptades ocasions entrant de suplent.

Veure Juanpe escalfant amb els suplents a mig gas abans de començar un partit és una imatge gairebé inèdita. Dissabte, al Metropolitano, li va tocar. «Tinc una gran plantilla. Confio en tothom i tots ens ajudaran», repeteix Míchel tot sovint. La fragilitat defensiva de l’equip evidenciada contra la Reial Societat obligava a moure fitxa i el canari va ser el sacrificat perquè entrés Javi Hernández a l’onze. Ben segur que el tècnic no volia assenyalar-lo i la intenció era provar amb l’andalús a l’eix al costat de Bernardo i Bueno. Ara bé, les errades del canari en aquest començament de temporada hi devien tenir quelcom a veure. Contra la Reial Societat, Juanpe es va mostrar molt tou en general i, a més a més, va veure com Sorloth li guanyava la partida un parell de vegades en accions que van acabar amb gol. D’altra banda, contra el Celta de Vigo Carles Pérez li va guanyar la posició amb molta facilitat en la jugada prèvia al gol de Iago Aspas que va suposar la derrota gironina (0-1).

La suplència de dissabte trenca una ratxa que deia que el canari havia participat sempre que les lesions i sancions li ho havien permès en les darreres 58 jornades. L’última suplència no obligada del canari va ser a Fuenlabrada, el febrer del 2021 (1-1). Unes setmanes després, Juanpe seria suplent i no jugaria a Sabadell en un partit on estava tocat i només va viatjar per provocar la cinquena groga i netejar-se de targetes mentre es recuperava. Aquella temporada es va lesionar només començar i es va perdre més de mitja lliga. Els problemes físics el van acompanyar fins ben bé al tram final quan va entrar a l’onze i ja no el va deixar anar, play-off fallit contra el Rayo inclòs. Un any enrere (2019-20), Juanpe només va ser suplent sense jugar tres vegades, sempre amb Pep Lluís Martí a la banqueta. En l’anterior etapa a Primera Divisió, el defensa va ser indiscutible tant per a Eusebio Sacristán com per a Pablo Machín. En l’any del descens (18-19), el canari només va ser suplent i no va entrar al camp una vegada, contra el València (2-3). Amb Machín, va començar a la banqueta i no va tenir minuts les dues primeres jornades. A partir de llavors, va jugar sempre que el van respectar les sancions i no va tornar més a veure un partit sencer des de la banqueta.

Amb Míchel la de dissabte va ser la primera vegada que Juanpe escalfa banqueta. El madrileny hi ha comptat sempre des que va arribar l’estiu passat. Tant és així, que la temporada passada va jugar 42 partits (play-off inclòs). Sempre que va estar en condicions, el canari va comptar per a Míchel, que només el va fer ser suplent al camp del Burgos en la darrera jornada, perquè arrossegava molèsties, en un partit en què al final encara va haver d’entrar per assegurar el 0-0 que donava el bitllet per a la promoció. Caldrà veure ara si la suplència al Metropolitano és un avís que va a més i Juanpe continua fora de l’onze dissabte contra el Cadis a Montilivi. Contra l’Atlètic, quan Javi Hernández, amb rampes, va demanar el canvi, l’escollit per entrar va ser Terrats, d’un perfil més ofensiu.