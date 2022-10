El retorn d'un Cadis amb vells coneguts

Aquest dissabte el Cadis tornarà a Montilivi tres anys després de l’últim cop. Va ser el 17 de juliol de 2020 en una temporada marcada per la pandèmia i en la qual el conjunt gadità ja era oficialment de Primera Divisió -una derrota del Saragossa contra l’Oviedo va fer-ho possible cinc dies abans. La victòria del Girona va explicar-se fàcil (2-1), tres punts que acostaven gairebé de manera definitiva un play-off d’ascens on l’Elx es va acabar enduent el premi gros. Ara els dos equips es veuran les cares a la màxima categoria per primer cop en un partit ple de vells coneguts. I és que a l’equip rival hi ha quatre exjugadors del Girona: Diego Ribera (segon entrenador), Rubén Alcaraz, Choco Lozano i Rubén Sobrino.

Diego Ribera va anunciar que penjava les botes l’any 2012, però en feia quatre que s’havia retirat del futbol professional. L’exdavanter va jugar al Girona la temporada 2003-04 a Segona B i molt abans també havia estat al Figueres (1996-97). Als dos equips va deixar-hi un bon record amb els seus gols. A Girona, concretament, va marcar-ne 12. Com a entrenador, la carrera del valencià, de 45 anys, s’ha desenvolupat bàsicament al costat de Sergio González del qual n’és el seu segon. Primer van dirigir l’Espanyol (2014-2016), després el Valladolid (2018-2021) i van aterrar al Cadis el passat mes de gener. La temporada passada van aconseguir salvar la permanència en l’última jornada i enguany no han començat gaire bé amb cinc derrotes consecutives, un triomf i dos empats. En conseqüència, arribaran a Montilivi ocupant la zona de descens: són penúltims amb 5 punts (dos menys que els de Míchel). Al terreny de joc sí que hi podran ser Alcaraz, Lozano i Sobrino. El migcampista barceloní s’ha reincorporat a l’equip després de patir una lesió al final de la temporada passada. Els darrers dos partits amb empats contra el Vila-real i l’Espanyol va ser titular. «Va ser dur, però ja estic de tornada. No hem començat com hauríem, però encara queda molt. Hem de competir fins a l’últim minut», deia aquesta setmana. Alcaraz compleix la seva segona temporada al Cadis, les mateixes que va ser al Girona (2015-17). Per la seva part, Lozano s’ha convertit en el far del Cadis des que va arribar-hi el 2019 procedent del Girona (2017-19). El primer curs amb els gaditans va ajudar a aconseguir l’ascens amb 10 gols i posteriorment ha ajudat a mantenir-s’hi. La temporada passada va donar una victòria vital davant l’Alabès amb una diana al tram final. Mentre que aquesta, de moment, la porteria se li resisteix. El mateix que li passa a Sobrino. El davanter, que va vestir els colors del Girona l’exercici 2015-16 (van coincidir amb Alcaraz), va incorporar-se al Cadis el gener de 2021 cedit pel València i l’agost d’aquell mateix any es va fer oficial el seu traspàs amb un contracte fins al 2024. Sobrino ha sigut titular en els últims quatre partits dels de Sergio González. El Girona jugarà al Santiago Bernabéu el diumenge 30 d'octubre a la tarda