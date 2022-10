Les bones sensacions s’han d’alimentar amb triomfs

Ni hi ha alarmes, ni hi ha urgències. Ara bé, amb mèrits i sensacions no es va gaire lluny i el Girona necessita posar-se les piles per començar, avui mateix, a traduir totes les bones sensacions que tothom comenta, en punts. Els bons resultats han desaparegut i les tres derrotes consecutives contra Betis (2-1), Reial Societat (3-5) i Atlètic de Madrid (2-1) han dibuixat una dinàmica perillosa. Vet aquí doncs la transcendència del partit d’avui contra el Cadis, on la victòria és «necessària» per reforçar la confiança de la bona feina feta fins i ara i, alhora, tallar la mala ratxa actual. Per a intentar-ho, Míchel recupera David López i Samu Saiz un cop han deixat enrere les seves lesions, mentre que té encara fora de combat Reinier, Borja García i Kébé. L’alta de David López podria ser cabdal per a un equip que trontolla defensivament, però l’entrada del de Sant Cugat, aturat gairebé un mes i sense ritme de competició, directament a l’onze es presenta complicada. El tècnic va subratllar que té «un equiparro» i que compta amb «tres grans porters». En aquest sentit, l’errada de Juan Carlos al Metropolitano no li costarà la titularitat si fem cas de les paraules del tècnic després de la derrota a Madrid i ahir, en què no va obrir cap porta perquè hi hagi debat a la porteria.

Algú es podria pensar que la visita del Cadis, penúltim amb cinc punts i només tres gols a favor en vuit jornades podria ser la medicina perfecta per a la reacció del Girona. Tothom és lliure de fer-ho, és clar. Ara bé, també cal recordar que els andalusos compleixen la seva tercera temporada consecutiva a Primera mentre que els gironins tot just van pujar el juny passat i tenen molt de camí per fer. Claríssim ho té Míchel, que defuig de qualsevol favoritisme. Això sí, jugar a Montilivi davant l’afició ha de ser un plus per veure com, per fi, l’equip és capaç de fer un partit rodó en atac i en defensa i deixar els tres punts a casa. Si, de moment, llevat del Getafe, la majoria d’equips contra els quals s’ha enfrontat el Girona han sortit a jugar sense tancar-se descaradament com van fer els madrilenys, avui la cosa pot canviar. El Cadis ha construït la seva reacció -cinc punts en tres jornades- a partir de la defensa i de rendibilitzar al màxim els seus pocs gols. Així doncs, és possible que avui el Girona es trobi davant dues línies ben juntes i ordenades al darrere buscant l’error i sortir ràpidament al contracop. En aquest sentit, això obligarà els de Míchel a moure més i més bé la pilota i, sobretot, a ser més decidits a l’hora de la finalització. El tècnic va obrir la porta a la continuïtat de Javi Hernández a l’onze, en principi amb Bernardo i Santi Bueno a l’eix, tot i que no s’hauria de descartar que es desplacés al carril esquerre. En principi, que David López sortís d’entrada seria precipitat. Aleix Garcia i Oriol Romeu tenen el lloc garantit al mig del camp. Als carrils sí que hi podria haver canvis. L’actuació d’Arnau Martínez al Metropolitano, on va ser canviat a la mitja part, podria tornar Couto a l’onze a la dreta. A l’esquerra, Javi Hernández podria tenir opcions en el lloc de Miguel Gutiérrez. En atac, tot el que no sigui veure Taty Castellanos en punta seria una sorpresa. L’argentí estarà acompanyat per Riquelme i caldrà veure per qui és l’altra plaça a la mitja punta. Hi opten Herrera, Samu Saiz, Manu Vallejo i fins i tot Stuani, si és que Míchel es planteja jugar amb dos davanters.

Per la seva banda, el Cadis va arribar amb les absències del porter David Gil, Jon Ander Garrido i Álvaro Giménez, per lesió i de Momo i Alarcón per decisió tècnica. Sergio González ha hagut de convocar el porter del filial Aznar arran de la lesió de Gil. El tècnic barceloní recupera per al partit el lateral dret Iza Carcelén, que podria deixar a la banqueta Joseba Zaldua, titular contra l’Espanyol la darrera jornada. En punta d’atac, el Cadis compta amb noms propis destacats com Lucas Pérez i Negredo, a més a més de la velocitat de Sobrino i l’olfacte del Choco Lozano.