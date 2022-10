Stuani i gol són sinònims. Avui el davanter uruguaià ha carregat tot el pes de l’equip i l’afició a sobre per rescatar un punt molt valuós contra el Cadis (1-1) amb un gol de penal al minut 101. Malgrat la pressió del moment, amb milers de mirades al damunt i dits creuats perquè marquès, el charrúa ha tingut l’enteresa que es necessitava per superar Ledesma amb un llançament precís i ajustat al pal des del onze metres. I això que el porter ha fet una gran estirada cap a la seva esquerra. Stuani ha tornat a somriure després d’haver patit l’arrítmia cardíaca benigna. També ho ha fet Montilivi, agraint tenir-lo perquè és el més fiable de tots. Les proves són que ha batut el rècord convertint-se en el jugador amb la sèrie més llarga de penals marcats sense fallar a Primera Divisió.

«Ha sigut un moment de màxima pressió. Si no marcava el penal per empatar, perdíem el partit perquè no teníem més temps. He intentat estar molt concentrat a l’hora de llançar-lo, per sort tinc experiència. La veritat és que estava molt tranquil i convençut que marcaria. Però també s’ha vist que els porters fan grans papers i aturen molts penals, era una situació de màxima pressió», ha reconegut Stuani amb un somriure d’orella a orella després del partit. L’uruguaià, a més a més, no ha fallat mai cap pena màxima a Primera (a Segona sí: el curs passat, per exemple, en va desaprofitar dos davant l’Alcorcón) i ja acumula 17 dianes des dels onze metres a la màxima categoria. «Ho tinc controlat. Cada cop que hi ha un penal, em proposo superar aquest rècord a Primera. Tot i que al final es tracta d’intentar fer-ho bé per ajudar l’equip. Soc l’encarregat de llençar els penals quan soc al camp i em concentro al màxim per materialitzar-los i que l’equip obtingui el resultat», ha dit.

Stuani ha comentat que la sensació era una barreja d’alegria i decepció per l’empat: «Havíem de treure el partit a casa, però també som conscients que ho hem salvat. Menys mal que hem pogut empatar. Volíem guanyar, tot i que tenint en compte com ha anat hem de donar per bo el resultat». Així mateix, ha afegit que «sempre m’agrada el meu equip i estic molt orgullós dels meus companys perquè han fet un gran esforç per tirar endavant el partit contra un equip que es defensa».