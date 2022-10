Tranquil i serè, malgrat les tres derrotes consecutives, Míchel va voler subratllar ahir la «necessitat» de guanyar per acabar amb la mala dinàmica de resultats que no pas de sensacions, i alhora la «dificultat» que comportarà el Cadis. El tècnic recupera per al partit Samu Saiz i David López, un cop han superat les seves lesions i podria fer algun canvi als carrils respecte a l’equip que va perdre al Metropolitano. La idea és clara «finalitzar més» jugades i així evitar transicions ràpides dels rivals. A la porteria? Tots tres són «molt bons». No es mulla. O ho fa sense fer-ho. Sigui com sigui, el tècnic viurà el partit d’avui des de la banqueta, quelcom que les dues darreres jornades, sancionat, no ha pogut fer arran de l’expulsió al camp del Betis. «No hi tornaré. Segur», assegurava el tècnic.

El Girona encara una setmana de tres partits en vuit dies amb rivals, d’entrada, de menys potencial que els darrers. Cadis, Almeria (dijous) i Osasuna (diumenge que ve) examinaran l’estat d’ànim i el moment de joc d’un Girona alegre a l’hora d’atacar però que encaixa amb massa facilitat. Míchel ha treballat especialment aquesta setmana la finalització de les jugades. «Per mi, és el principal problema que tenim ara. Juguem molts minuts a camp contrari i l’altre dia, l’Atlètic per exemple, ens va fer 13 xuts, per només 11 nosaltres. La fase defensiva sempre estarà més bé si l’equip està preparat per defensar. No pas en les pèrdues de pilota, com l’altre dia al Metropolitano. Si com capaços de millorar en la finalització, l’equip farà un pas endavant», deia.

D’errades en futbol sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà. En aquest sentit, Míchel diferencia les «individuals o tècniques» que s’adjudica ell amb les «tàctiques». «En el primer gol de l’Atlètic hi va haver una errada tàctica. Vam fallar en la passada dins, que estava malament, i en la transició. Hem de millorar-ho», deia el preparador madrileny que subratlla, això sí, que el Girona «fa moltes coses bé» perquè «en quatre dels vuit partits, hem merescut més que el rival». Encara sobre les errades, Míchel va ser qüestionat sobre si es plantejava un relleu a la porteria. «Tinc tres grans porters i qualsevol pot jugar. El problema no és a la porteria. Tots guanyem i tots perdem. La meva responsabilitat és que tots estiguin en la millor condició de jugar. Ara mateix tots estan bé i estic content amb ells. Poden jugar qualsevol dia», deia. Els elogis a la plantilla els va estendre a Javi Hernández. «Va fer un bon partit a Madrid. Potser va poder-hi fer més en el gol, però també Arnau, Santi Bueno...No va ser una errada tàctica. Bueno li va guanyar la posició i ja està», recordava.

Míchel reconeix que el rival d’avui, el Cadis és un equip «que no té gaire la possessió» i que «només ha fet tres gols en tota la temporada». Tot i això, alerta que en les darreres tres jornades han despertat i han sumat cinc punts de nou possibles i «arriben en un bon moment de forma i un gran estat d’ànim».