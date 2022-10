Minut 98. El Cadis guanya un a zero a l’estadi de Montilivi, supera el Girona FC a la classificació, molt probablement els de Míchel cauen a les places de descens, a l’hora que sumen quatre derrotes de manera consecutiva. Resum de tot plegat: molts dubtes sobre l’equip, crisi absoluta pels problemes i errors defensius i dificultat extrema per visitar l’Almeria el pròxim dijous.

Minut 99. L’àrbitre xiula un penal a favor del Girona FC, a Montilivi veuen la possibilitat de salvar un punt en el darrer sospir, amb un punt els de Míchel mantenen la distància respecte el Cadis i eviten entrar en llos de descens, on sí hi segueixen els gaditans. Resum de tot plegat: malgrat no esborrar els problemes i errors defensius, es trenca la ratxa de tres derrotes seguides i l’equip pot arribar amb confiança al matx de dijous a terres andaluses.

Minut 100. Stuani llença el penal, l’ajusta molt al pal esquerra de la porteria de Ledesma, que endevina la trajectòria, però tot i fer una magnífica estirada es queda a pocs centímetres de tocar la pilota. Resum de tot plegat: el premi immerescut que s’enduia el Cadis de Montilivi es queda en poc premi mirat des del seu punt de vista. I el desencís dels gironins es converteix en alegria grossa, dins i fora del camp.

El tècnic del Cadis, Sergio González, diu que l’empat és just i Míchel assegura que haver perdut hagués estat injust per al seu equip. Un i l’altre, que es professen simpatia clarament, tenen la seva idea pròpia, però també saben que el futbol és així de capritxós; escassos centímetres et fan heroi si atures el penal o, per contra, et fan heroi si ets capaç de marcar-lo.

De res serveix que abans hi hagi hagut un travesser o que l’àrbitre hagi anul·lat un gol legal, fet en pròpia porta d’un defensa rival. De res. Perquè en partits com el d’ahir tot es decideix al final.

Resum de tot plegat: sort que s’afegeix un minut al partit, als vuit minuts de temps afegit. I els que ja havien marxat, s’ho perden.