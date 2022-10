El Girona està deixant en evidència les seves debilitats defensives als últims partits. Stuani va salvar ahir l’equip del fort cop que hauria suposat encaixar la quarta derrota consecutiva -avui s’hauria pogut caure en zona de descens-, i al final es va poder sumar un punt molt valuós, però això no treu que hi continuen havent diversos aspectes a millorar en aquest inici de temporada. Deixar la porteria a zero, continua sent l’assignatura pendent dels de Míchel. I és que el conjunt blanc-i-vermell ha rebut gols a cadascuna de les nou jornades que s’han disputat fins ara. La majoria, són 15 en total, es podrien haver evitat perquè han estat fruit d’errades individuals. Ahir, per exemple, el gol d’Álex Fernández es va produir després que Negredo guanyés la partida als centrals i Juan Carlos no va poder fer res per evitar-ho.

Incapaços de tancar amb pany i forrellat la porteria, els gironins són un dels equips de Primera que més gols han encaixat. En aquest sentit, han patit com els marcava el València (1-0), Getafe (3-1), Celta (0-1), Mallorca (1-1), Valladolid (2-1), Betis (2-1), Reial Societat (3-5), Atlètic (2-1) i Cadis (1-1). El dia que més es va notar la fragilitat en defensa va ser contra la Reial, quan el rival va tenir cinc xuts a porteria i va tenir el cent per cent d’efectivitat amb cinc gols. Míchel assumeix la culpa, però també ha insistit que l’equip ha de ser més consistent a l’hora de defensar amb la pilota als peus i a vegades no tant contemplatiu amb el rival.