El Girona evita un problema

Els que es pensaven que el partit d’ahir seria un passeig militar per al Girona anaven ben equivocats. Ni el Girona és el Bayern ni el Cadis és l’Sporting del 1996. Tots dos tenen l’objectiu de continuar a Primera l’any que ve i evitar el descens. Ho fan, això sí, amb dues propostes futbolístiques antagòniques: una de més vistosa, la dels gironins, i l’altra, més conservadora i garrepa. La del Cadis és igual de legítima i vàlida que qualsevol altra i, de fet, li ha permès lligar tres temporades consecutives a Primera, cosa que no pot dir el Girona. Sigui com sigui, la realitat és que la salvació no serà bufar i fer ampolles. Míchel ho sap i mira de recordar sempre que pot al vestidor i a l’entorn que no es poden confondre. Ahir, es va estar a punt. No pas perquè el Girona pequés de confiança, sinó perquè no va trobar el camí del gol fins al darrer sospir i de penal. Els gironins van salvar sobre la botzina un punt en un partit lleig i gris, que per ben poc no va acabar amb desastre absolut. La manera com va arribar l’empat final va fer que tothom se n’anés del camp amb un somriure, però la realitat és ben diferent i si, en les tres darreres derrotes consecutives -sobretot contra Betis i Atlètic-, l’equip va oferir molt bones sensacions, ahir la imatge no va ser tan agraïda. Sí que és cert també que a partir del 0-1, el partit va embogir i tant hauria pogut acabar 1-3 com 3-1, perquè entre Stuani i Castellanos -que va fer un travesser- van generar molt de perill i el VAR va invalidar un autogol de Cala, però també el Cadis va perdonar al contracop amb males finalitzacions de Sobrino i el Choco Lozano. Es tractava de tallar la mala ratxa i ja se sap que quan no es pot guanyar, s’ha de mirar de no perdre.

Va ser un dia espès dels gironins, que van tornar a mostrar una vulnerabilitat defensiva excessiva durant masses minuts i que van veure com el Cadis, ben col·locat al darrere i aprofitant l’empanada general local del principi de la segona part van mossegar amb el 0-1 d’Álex Fernández (m.46). El Girona havia tingut el control de la pilota i del partit durant tota la primera part, tanmateix s’havia mostrat inofensiu llevat d’un cop de cap, clar tot s’ha de dir, de Bernardo que va atrapar bé Ledesma (m.20). La possessió va ser estèril per als gironins que van veure fins i tot, com Juan Carlos salvava el gol de Rubén Sobrino amb una doble gran intervenció després d’una errada de Javi Hernández (m.36). Poc abans, Arnau ho havia provat de cap. Va ser tot el bagatge ofensiu d’una primera part marcada per l’ensopiment general provocat pel joc del Cadis i que es va encomanar als gironins. Els de Sergio González estaven duent a terme a la perfecció un pla el guió del qual se’ls posaria encara més de cara només començar la represa. El Girona es va ben adormir al vestidor i va sortir badallant, fet que va aprofitar el Cadis per avançar-se. Va ser al primer minut en una jugada per la dreta en què Bernardo es va refiar que la pilota sortís, però Negredo hi va arribar i va centrar a l’àrea perquè Álex Fernández superés Juan Carlos. Dos minuts després Bernardo, en un altre excés de confiança, va deixar passar l’esfèrica sense veure que habilitava Negredo. El davanter internacional però, va rematar de cap fregant el pal. El central colombià tornaria a ser protagonista, poc després, víctima d’un dríbbling exquisit de Sobrino en una jugada en què la centrada de l’exblanc-i-vermell no va trobar rematador. No feia gens bona pinta la cosa i Míchel va optar per sacsejar l’equip. Stuani va entrar al camp en el lloc de Javi Hernández i el Girona va passar a jugar amb quatre homes al darrere. L’uruguaià va provar dos cops de cap només entrar que van fer animar una mica l’equip. A darrere, tot i això, encara es patia i Bernardo va tallar molt bé un contraatac de Lozano. El pes del partit era del Girona que intentava més amb el cor que amb el cap trobar l’empat. El travesser va evitar que Castellanos ho aconseguís després d’una bona passada d’Stuani i poc després, seria el VAR qui anul·laria un autogol de Cala per una lleugera estirada de samarreta de Castellanos. El rellotge corria i els jugadors del Cadis ajudaven a empènyer les broques per anar fent passar minuts amb constants aturades i pèrdues de temps. Amb Toni Villa i Manu Vallejo al camp, el Girona esgotava els darrers cartutxos. S’arribava al noranta i els vuit minuts d’afegit eren l’última esperança d’un equip que era a punt de llençar la tovallola. A mig descompte, De Burgos Bengoetxea va avisar que afegiria un novè minut i quan passaven 28 segons del vuitè, Espino va fer falta a Manu Vallejo dins l’àrea en l’intent de rematar de cap després d’una gran aturada de Ledesma a un cop de cap de Bernardo. Els molts aficionats que havien abandonat Montilivi abans d’hora es van perdre el desenllaç d’un partit en què Stuani, qui si no, es va encarregar de salvar els mobles amb, segurament el gol més darrerenc que s’ha vist mai a l’estadi. L’uruguaià no va fallar tot i l’estirada de Ledesma per tallar la mala ratxa i donar un punt i una mica d’aire al Girona.