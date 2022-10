Per a Sergio González al seu equip ahir li va tocar viure «un final cruel» amb el gol de Stuani de penal al minut 101. «No puc dir que l’empat no hagi estat just, però els dos equips juguem molt diferent. Tinc clar que la jugada es produeix quan passen 25 segons dels vuit minuts d’afegit. Crec que el partit podria haver acabat abans», va comentar. El tècnic del Cadis va insistir: «Els vuit minuts d’afegit compensaven tots els minuts perduts durant el partit. Són molts minuts... Tenim la sensació que al temps afegit no ha passat res rellevant com per afegir encara un minut extra». També va explicar que «teníem el partit controlat, malgrat no tenir la possessió, i el gol ens ha donat confiança».