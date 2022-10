Tot i que hi va haver forces coses que no li van agradar del partit de diumenge passat al Cívitas Metropolitano, Míchel va decantar-se finalment per no tocar res i repetir el mateix onze que hi havia perdut per 2-1. Taty Castellanos va tornar a ser l’home més avançat de l’equip amb Riquelme i Herrera per darrere seu. L’argentí es va tornar a desgastar moltíssim a la primera part en la pressió i pràcticament no va aparèixer en accions ofensives. A la represa, sobretot a partit de l’entrada d’Stuani al camp, Castellanos va tenir força més participació. Primer, amb una rematada al travesser i després amb un gol que no pujaria al marcador per fora de joc clar, ja a les acaballes. Entremig, el davanter va veure com el VAR anul·lava una diana de tisora en pròpia porteria de Juan Cala per una falta seva prèvia al refuig. Tot i que tant l’àrbitre principal com l’assistent van validar, d’entrada el gol, el VAR va instar-lo a veure la jugada repetida i, des del monitor, De Burgos Bengoetxea va decidir que el gol no pugés al marcador. Castellanos, abans, havia estat amonestat per recriminar a un jugador del Cadis que no perdés temps. La targeta és la quarta del curs i el deixa a només una de la sanció.