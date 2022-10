L’inici més pobre a Primera: més derrotes i massa gols encaixats

Míchel Sánchez es va proposar un objectiu i va afanyar-se, just abans que comencés la competició, a explicar-lo perquè a tothom li quedés ben clar. Prioritza la permanència del Girona, això per descomptat, però vol aconseguir-la sense patir, fent més punts que mai a la Primera Divisió. Això vol dir arribar, pel cap baix, a més de 51 punts. El sostre d’aquest equip a la màxima categoria. No hi ha massa precedents, perquè l’experiència al capdamunt de la piràmide és més aviat curta. Per això, el mirall és el rendiment que Pablo Machín li va saber treure a la seva plantilla el curs 17/18. El de l’estrena. El millor, fins ara. Llavors, 51 punts després de 38 jornades i una meritòria desena posició final, sense caure mai en places de descens. Se’n sortirà Míchel? Encara han de passar uns quants mesos per saber-ho. De moment, però, a l’equip li està costant arrencar. Sobretot si la principal referència són els resultats.

S’han jugat nou partits. Si fa no fa, un quart de Lliga. L’actual Girona només ha sumat 8 punts i això vol dir que ha protagonitzat, de moment, l’inici més fluix dels tres que acumula a la Primera Divisió. No hi ha massa diferències respecte les altres dues temporades (17/18 i 18/19). Almenys d’entrada, perquè el desenllaç d’una i l’altra no van tenir res a veure. Però sí que és cert que tant en un curs com en l’altre, s’havien aconseguit més punts després d’haver jugat els mateixos partits. El 2017, amb Machín, n’hi havia 9 al comptador. El balanç, un xic més favorable. Les mateixes dues victòries que ara, amb tres empats (un més) i quatre derrotes (una menys). El 2018, amb Eusebio Sacristán a la banqueta, l’inici va ser fins i tot millor: 10 punts dels primers 27 possibles. Encara amb menys desfetes, perquè se n’havien patit tres. Les mateixes victòries, dues, i quatre igualades. Per tant, el Girona del 2022, el de Míchel, no és només el que menys punts ha sumat després dels nou primers partits a Primera (8), sinó que també el que més partits ha perdut: València (1-0), Celta (0-1), Betis (2-1), Reial Societat (3-5) i Atlètic de Madrid (2-1). S’ha ensopegat en més de la meitat de les jornades celebrades fins ara. Una altra estadística negativa: els gols encaixats. Se’n reben a cada partit, sense excepció. El zero a la porteria de Juan Carlos, fins ara titular, encara no s’ha vist. Són 15 gols en contra en 9 partits, el que surt a una mitjana d’1,67 gols encaixats per enfrontament. Amb Machín, més o menys es vivia una situació similar: van ser 14. I amb Eusebio, 13. Ara bé, també hi ha estadístiques positives. Aquest Girona és el que veu porteria amb més facilitat a la màxima categoria. Són 12 gols a favor. L’últim, de el de Cristhian Stuani des del punt de penal el dissabte contra el Cadis. Amb Machín se n’havien marcat 9 en 9 partits. I amb Eusebio, 10. Dijous, nova oportunitat a Almeria per tornar a guanyar, millorar les xifres, agafar una mica d’embranzida i acostar-se al desig de Míchel. De temps, n’hi ha i molt.