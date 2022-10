El passat mes de juliol, en els primers compassos de la temporada i abans d'enfrontar-se al Peralada en un partit amistós, el Girona va fer públic el diagnòstic de la lesió que Borja García havia patit unes setmanes enrere. El migcampista no va poder completar l'històric "play-off" d'ascens a la Primera Divisió per culpa d'un problema al lligament creuat posterior del seu genoll esquerre. Es va fer mal a Eibar, precisament on va marcar el seu darrer gol amb la samarreta blanc-i-vermella. No juga des de llavors ni tampoc té data de retorn. Veient que la recuperació avança però que ho fa a poc a poc, el jugador té coll avall que vol recuperar-se al cent per cent, sense cap mena de pressa, i que segurament aprofitarà l'aturada de la competició per la disputa del Mundial de Qatar per acabar de fer net. D'això i més n'ha parlat en una breu entrevista que ha fet pública aquest mateix migdia el Girona.

LA RECUPERACIÓ

"Em trobo millor, és un procés lent, em pensava que seria més ràpid. Els temes del genoll solen anar a poc a poc i les sensacions s'han de correspondre també amb tota la feina que estàs fent. Evidentment ara no sento que sigui el moment d'entrar al camp amb els companys. Tinc més ganes que mai de tornar, recordant que hi ha un Mundial pel mig. No em vull precipitar, sinó arribar al cent per cent i no ser una càrrega".

TREBALLAR AL MARGE

"Des de fora es veu tot molt senzill. Els últims quatre partits no hem pogut guanyar això pot fer que la gent desconfiï. Però l'equip competeix. Encaixem gols, tot i que no som fràgils defensivament. Ha vingut molta gent nova. L'any passat també ens va costar bastant en els primers partits i després es va veure un futbol que feia molts anys a Girona que segurament no es veia. També hi ha gent que està lesionada i no ha pogut estar al cent per cent. Quan estiguem tots, sense cap mena de dubtes farem una temporada històrica".

UN DESIG

"El meu desig és que el Girona es mantingui, és l'objectiu principal. Personalment, tenir salut, gaudir del dia a dia amb els companys. Estic, però les relacions les fas quan estàs a la gespa amb tots ells. Espero recuperar-me bé i gaudir del dia a dia".

EL GOL A EIBAR

"Pel context crec que és el millor gol que he marcat a la meva carrera. Perquè després d'un any a nivell personal, poder ajudar l'equip en una eliminatòria tan complicada i que se'ns havia posat difícil és una felicitat. Em vaig treure un pes de sobre després de no haver fet una bona temporada. No hauria servit de res el gol si els meus companys no haguessin dut el Girona a Primera. Un fet històric, l'ascens. Per sort he participat en els dos. Tinc ganes de tornar al camp per gaudir de la Primera Divisió amb els companys".

ELS ÚLTIMS ANYS A GIRONA

"Hem viscut dos anys en què hem rebut els pals i els cops més durs de la meva carrera, especialment el dia de l'Elx. És una espina clavada. És un moment que recordo amb molta tristesa. Ens vèiem amb l'obligació, més pressupost, grandíssims jugadors per pujar. L'any passat era diferent. Estil diferent, entrenador nou, d'altres futbolistes. Al final vam aconseguir quelcom històric, en un play-off i que mai havíem aconseguit ni jo ni el Girona. Al final estem tots a Primera. El Girona com a club hi mereix estar".