Girona, Elx i Almeria són els únics clubs que no han deixat la porteria a zero

Contra el Cadis tampoc va ser el dia. El Girona, després de remar molt, va aconseguir salvar un punt diumenge passat gràcies a un gol agònic de penal de Cristhian Stuani. Va ser al minut 101 després d’un afegit etern on el davanter uruguaià va poder batre Conan Ledesma evitar el desastre. Menys temps li va costar al Cadis foradar la porteria gironina. Álex Fernández se’n va sortir al principi de la segona part i va evitar la primera, tan desitjada, porteria a zero, del Girona aquesta temporada. És a dir, els de Míchel han encaixat en totes les nou jornades disputades fins ara. València (1), Getafe (1), Celta (1), Mallorca (1), Valladolid (1), Betis (2), Reial Societat (5), Atlètic de Madrid (2) i Cadis (1) han superat Juan Carlos i han fet que el Girona sigui un dels únics tres clubs de la categoria que encara no ha pogut posar el zero al seu caseller fins ara. Elx i Almeria, proper rival dels gironins, comparteixen aquest trist honor. Al club dels que sempre encaixen hi era també fins al cap de setmana passat el Sevilla, però amb la victòria a Palma (0-1), els de Jorge Sampaoli en va sortir.

Ben segur que Míchel mirarà, altre cop, de posar remei a la sagnia abans de dijous, quan l’equip visita l’Almeria. Els andalusos també tenen molts problemes en defensa i el seu porter Fernando tampoc ha pogut acabar cap partit sense rebre gols. Els de Rubi ocupen posició de descens amb 7 punts i han rebut fins ara 15 gols, els mateixos que el Girona que, amb 8 és fora de la zona vermella. Per la seva banda, l’Elx, cuer, és el tercer d’aquest grup amb 21 gols, que el situen com l’equip més golejat de la categoria. Els il·licitans van empatar a Mestalla contra el València (2-2) en l’estrena de Jorge Almirón i reben el Reial Madrid aquesta setmana. Per trobar un Girona a qui li costés tant signar el primer zero a la seva porteria cal anar onze anys enrere, fins a la temporada 2011-12 . Aleshores, el Girona de Raül Agné, que estava fet per intentar lluitar per ser a la part alta, no arrencava i va necessitar esperar fins a la dotzena jornada per a assolir el primer clean-sheet del curs. Va ser contra l’Hèrcules a l’estadi gràcies a un gol de penal de Ferran Corominas que tot just suposava la segona victòria de la temporada. En l’anterior etapa a Primera Divisió, el Girona va necessitar ben poques jornades per signar el primer zero. En l’estrena, ho va aconseguir al segon partit, a Montilivi en la victòria contra el Màlaga amb gol de Pedro Alcalá (1-0), mentre que en l’any del descens ja en la primera jornada va empatar sense gols contra el Valladolid a l’estadi (0-0).