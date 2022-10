Albert Vivancos (Bescanó, 1994) ha voltat molt des que va acomiadar-se del Girona el 2017. Acostumat a jugar sempre a casa -van ser 14 temporades al club blanc-i-vermell-, va allunyar-se de la família i els amics per fitxar per equips com el Salamanca, l’UCAM Múrcia o el Real Unión d’Irun. Però entremig d’aquest període també va estar dos cursos a prop dels seus quan defensava els colors de l’Olot, un club amb el qual «m’identifico molt» tal com explica. Aquest diumenge tornarà al Municipal i ho farà com a rival en un partit «especial», després d’incorporar-se al Terrassa a l’estiu.

«Estic molt content i tinc moltes ganes de tornar a Olot. Els dos anys que vaig jugar-hi, vaig estar com a casa. He estat a molts clubs, però allà és veritat que hi vaig estar molt a gust i còmode. Sobretot, per la gent que hi ha. A Olot hi tinc molts amics i coneguts», comenta el migcampista bescanoní. El curs passat va passar-se’l a Irun i quan va aparèixer l’oportunitat del Terrassa no s’ho va pensar dues vegades: «Tenia ganes de tornar cap aquí perquè he voltat massa i com a casa, enlloc. Això no vol dir que als altres llocs no hi hagi estat bé, al contrari, però quan vaig saber que sortia d’Irun vaig tenir clar que la primera opció seria a prop de casa. Al Terrassa estic molt content. Potser no hem començat gaire bé la temporada, encara que tenim bon equip i crec que podem fer un bon any».

En aquest sentit, el duel de diumenge es presenta «vital» tant per a l’Olot com per al Terrassa. I és que els dos han tingut un mal inici a Segona Federació, situant-se a les posicions de descens. Els de Manix Mandiola són 16ns amb 5 punts i els egarencs, 14ns amb 6. Només han aconseguit una victòria cadascun. «No serà una final perquè tot just és el principi i queda molta lliga, però sí que serà vital de cara a les pròximes jornades. Pot ser clau per arribar al Nadal amb certa tranquil·litat perquè l’Olot és un rival directe a la classificació. Una victòria ens permetria millorar sensacions i treure el cap. Necessitem millorar a fora de casa, on encara no hem guanyat», diu.

Vivancos no s’ha perdut l’actualitat de l’Olot des que va marxar el 2021. «L’he estat seguint molt, i tant. Després del Barça i el Girona, és l’equip que segueixo més. Ho faig contínuament. Al final allà hi tinc molts amics i coneguts, a part que em sento part del club», assegura. Des de la seva experiència, el migcampista apunta que «és una lliga molt igualada» i creu que «l’Olot té una plantilla per competir tranquil·lament a la categoria». «És difícil parlar de quina posició ocuparà al final de la temporada, si a dalt, al mig o lluitant per la permanència, però no sé ni on serà el Terrassa. Tenen jugadors per competir i fer un bon any, amb joves de categories inferiors que en un equip és bàsic per les ganes i la motivació que poden tenir».

Alhora, Vivancos parla dels èxits del Girona els darrers anys. «Sento molt d’orgull d’estar a Primera. Jo vaig viure una història completament oposada quan estava al Girona, no té res a veure amb l’actual. El club ha crescut molt. No només estant a Primera, que com aficionat i exjugador m’agrada molt, sinó que també ha fet un pas endavant amb la base. Per posar un exemple, quan estava als juvenils nosaltres encara pagàvem per jugar i després els primers anys a Segona van ser difícils. El Girona era molt humil i ara és un club gran que quan està a Segona és un dels candidats a pujar i ja torna a estar a Primera. Ningú ho haguès dit fa uns anys enrere...», apunta.

Una greu lesió al genoll la temporada 2018-19 va suposar un abans i un després a la seva carrera com a futbolista. Vivancos està del tot recuperat, però de tant en tant se’n ressenteix i els problemes físics li fan la guitza. Tant, que està pendent de proves mèdiques per saber si podrà jugar o no diumenge contra l’Olot malgrat que li agradaria. «Estic entrenant, però noto molèsties al genoll. Mai ha sigut un calvari perquè he anat jugant força a tot arreu, però des que em vaig trencar els creuats ha sigut un continu mal de cap amb petites lesions constantment», conclou.