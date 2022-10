El Girona s'enfrontarà demà a l'Almeria amb l'únic objectiu de tallar la ratxa de quatre jornades sense guanyar en què ha sumat només un punt dels darrers nou possibles. L'equip sortirà demà mateix cap a terres andaluses amb les baixes de Borja García, Kébé, Reinier i Juanpe, que arrossega problemes al peu. Míchel ha admès avui que l'equip nota la pressió de no guanyar però que ha de saber "conviure-hi". Això sí, el tècnic ha reconegut que el rendiment "en moltes situacions ha estat bo" però que l'equip "necessita guanyar per treure'ns la pressió de sobre".

ESTAT D'ÀNIM

L'equip està bé. Amb energia i moltes ganes de guanyar demà. Estem preparats. Sabem que hem de fer coses més bé en defensa i en atac. És la nostra preocupació. La filosofia de joc la tenim clara, però cal continuar millorant.

ROTACIONS

L'últim partit va ser diumenge i hem tingut temps per preparar aquest. Posaré el millor equip possible pensant únicament en guanyar l'Almeria. Després ja ens fixarem en el següent. Qualsevol pot jugar.

PRESSIÓ

És normal. En tenim. Hem de conviure amb la nostra situació i amb la categoria. Pot ser normal estar quatre partits sense guanyar pels rivals que hem tingut. La pressió és clar que és normal. Jo sóc el primer que vull guanyar com més aviat millor.

EL PARTIT

Serà un partit molt difícil, de molta igualtat. Hem d'ajustar més els petits detalls. L'Almeria vol ser protagonsistes, com nosaltres. No tenen gaire possessió però són d'alt impacte quan recuperen la pilota. TEnen molta velocitat en la passada endavant i la conducció amb Ramazzani, Embarba, Lázaro, Touré...Haurem de saber jugar amb això.

SENSACIONS

No hem guanyat els darrers partits però he vist coses molt bones. Som un equip que fa bé les coses i pot guanyar. Necessitem guanyar per treure'ns la pressió o la llosa de sobre. Tot i això, el rendiment cal marcar-lo fora del resultat i, en moltes situacions, ha estat bo.

STUANI-CASTELLANOS

És una opció perquè poden jugar junts. L'equip ha d'entendre-ho quan estiguin junts al camp i hem de preparar la manera d'atacar amb ells. Pot ser una solució per moments o d'entrada.

COUTO

Pot jugar amb Arnau, sí. Ara mateix Arnau està molt bé en la seva posició. Couto ha d'entendre la seva situació i jo he d'ajudar-lo perquè arribi a la seva millor versió perquè és un jugador de molta qualitat i el necessitem. Ara Couto no és a l'onze i ha de millorar. La seva situació no és fàcil però ha de tenir orgull, agressivitat i pensar que ha de millorar als entrenaments perquè la seva oportunitat arribarà.

ETAPA A L'ALMERIA 1997

La recordo amb nostàlgia. Era un altre club però continua sent l'Almeria. La ciutat ha canviat molt. Jo era molt jove i vaig tenir una gran acollida. Vaig estar-hi molt bé. Sempre estava amb Joseba Ituarte, que era l'entrenador de porters del Girona fa un parell d'anys. Guardo grans records de la meva primera sortida del Rayo.