Històricament l’estadi Juegos del Mediterráneo no havia estat un feu gens propici per al Girona que, des de la primera visita al 2011 fins al 2019 només hi va aconseguir dos empats en sis visites, final de play-off del 2013 inclosa. Tanmateix, a partir de la semifinal per l’ascens del 2020, la cosa va canviar i el Girona hi encadena dues victòries(1-2 i 0-1) i dos empats (0-0).