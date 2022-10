Lògicament, la processó va per dins i ben segur que a Míchel no li agrada gens veure com l’equip ha sumat només un punt, i encara gràcies, en els darrers quatre partits, tot i haver fet mèrits per haver-ne aconseguit algun més. Tot i això, el tècnic és optimista i es mostra confiat amb les capacitats del seu equip. El madrileny està tranquil perquè veu l’equip «preparat» i amb ganes d’obtenir un resultat positiu avui a Almeria i començar a capgirar aquesta dinàmica. Això sí, reconeix que la pressió existeix i que l’equip necessita guanyar per treure-se-la de sobre.

La primera oportunitat és aquest vespre a Almeria davant un equip, com el Girona, acabat de pujar i que també té problemes defensius. De fet, gironins i andalusos són, juntament amb l’Elx, els únics equips de Primera que encara no han deixat la porteria a zero. Per a Míchel el gol encaixat del Cadis no és el que el va deixar més preocupat l’altre dia. «La meva única preocupació és millorar els números en atac i en defensa. Contra el Cadis ho vam fer, però no vam deixar tampoc la porteria a zero. Si ho aconseguim a Almeria, no perdrem. Hi ha altres coses que em van preocupar més l’altre dia», va dir sense voler-hi entrar a fons.

L’absència de victòries en els darrers quatre partits ha fet que l’ambient hagi canviat i que a l’entorn ja no es vegi tot tan bonic. En aquest sentit, Míchel troba que per a un equip com el Girona pot arribar a ser «normal» estar quatre partits sense guanyar «pels rivals que hem tingut». El tècnic considera que el vestidor ha de saber «conviure amb la situació» i amb «la categoria». «És clar que hi ha pressió i és normal. Jo sóc el primer que vull guanyar un partit com més aviat millor», recordava.

Sense donar pistes sobre si farà rotacions avui, Míchel sí que va subratllar que Stuani i Castellanos són compatibles i poden jugar junts. «És una possibilitat que tenim i una solució, sigui d’entrada o durant alguns minuts». Per contra, detallava que Couto «ha de continuar millorant als entrenaments». «Entenc la seva situació i jo l’he d’ajudar a fer que arribi la seva millor versió. Ara mateix Arnau està molt bé a la seva posició. Couto no és a l’onze i ha de millorar, com tothom», deia Míchel, que està convençut que el brasiler tindrà «segur» la seva oportunitat.

Pel que fa a l’Almeria, el tècnic en destaca la velocitat i conducció a l’hora d’atacar. «És un equip d’alt impacte quan recuperen la pilota i ataquen amb passades endavant o conducció amb Embarba, Ramazani, Vinicius Lázaro, Baptistao, Touré... Haurem de saber jugar amb això», alertava. Això sí, Míchel recorda que el Girona «fa les coses bé i pot guanyar a Almeria» i assenyala que, si ho fa, l’equip es traurà «una llosa del damunt».