L’empat de dissabte passat a darrera hora contra el Cadis va salvar un punt pel Girona (1-1) i, de retruc, va evitar que l’equip encadenés la quarta derrota. Tot i el punt, aquesta sèrie de resultats d’un punt de 12 possibles ha anat aculant els gironins a la classificació fins a deixar-los a tocar de la zona vermella. S’és tot just a començament de temporada i queda un món -aturada pel Mundial inclosa- per davant. Ara bé, el mal menor de l’empat amb el Cadis va afegir pressió a un Girona que avui visita l’Almeria conscient que un pas en fals el faria caure, amb molta probabilitat, en posicions de descens. La pressió de veure’s a prop de baix hi és, ho va reconèixer ahir Míchel, i per a un equip acabat de pujar com el Girona, hi ha de ser. Només faltaria. Això no vol dir que hagi d’angoixar i evitar que l’equip faci un joc que, durant molts moments de la temporada ha estat brillant i, segurament, ha donat menys fruits dels merescuts. Els gironins s’enfronten a un rival que també va pujar el curs passat i que, tot i haver perdut Sadiq, s’ha reforçat amb jugadors de qualitat que, sota la batuta de Rubi, lluiten per escapar dels llocs de descens. Míchel manté les baixes de Kébé, Borja García i Reinier i, a més a més, es queda sense Juanpe per un problema al peu.

Deixar la porteria a zero, arribar amb perill a l’àrea rival i acabar la jugada amb xut o aturar els intents ràpids de contraatac de l’Almeria són alguns dels objectius que s’ha marcat el Girona avui per tornar del Power Horse -el nou nom del Juegos del Mediterráneo de tota la vida- amb quelcom de positiu. Míchel vol tornar que l’equip torni a tenir «ànima» com dissabte passat quan va ser capaç de refer-se de situacions contràries per acabar rescatant un punt gairebé sense saber com. Sigui com sigui, entre l’empenta pel gol d’Stuani i aquest orgull exhibit, el Girona necessita allunyar l’angoixa i centrar-se en si mateix per fer un bon partit avui. El tècnic no va aclarir si farà jugar Stuani d’entrada al costat de Castellanos, però sí que la proximitat del partit del cap de setmana contra l’Osasuna podria fer que hi hagués alguna rotació a l’onze. Amb David López disponible caldrà veure si Míchel manté Bernardo a l’equip o dona l’alternativa al de Sant Cugat. Bueno i, en principi, Javi Hernández s’hi haurien de mantenir. Als carrils, Gutiérrez sembla fix a l’esquerre però a la dreta, Couto podria guanyar-li la partida a Arnau, sis jornades després. A la sala de màquines la parella d’Ulldecona Aleix Garcia i Romeu dirigirà l’equip amb Riquelme i, segurament Yangel Herrera a la mitja punta. Això, sempre que Míchel no es decanti per situar Stuani al costat del Taty. Ofensivament, el Girona ha demostrat tenir capacitat per fer mal en cada partit, llevat de l’estrena a València. Avui haurà de tornar-ho a ensenyar amb el repte de fer-ho sense que això li suposi desguarnir-se gaire en defensa. I és que la facilitat amb què els rivals fan gol al Girona és, sens dubte, el gran maldecap de Míchel. El tècnic no assenyala ni Juan Carlos ni la línia defensiva sinó que recorda que defensar és cosa de tot l’equip. Mentrestant, a Almeria, Rubi recupera l’extrem Embarba després de complir sanció. Nieto i el manresà Martos, lesionats, són les baixes d’un equip dinàmic i un pèl anàrquic que no acaba de trobar el to en aquestes primeres jornades competició. Els andalusos ocupen la divuitena posició amb dues victòries contra Rayo i Sevilla, un empat a Elx i sis derrotes davant Betis, Athletic, Mallorca, Osasuna, Valladolid i Madrid.