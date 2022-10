La victòria contra el Rayo de fa dues jornades va tallar una ratxa de quatre derrotes consecutives d’un Almeria que el cap de setmana passat va tornar a perdre contra el Betis. La sèrie és, doncs, pitjor (3 de 18) que la del Girona (5 de 18) i això ja ha generat els primers dubtes en un club on, d’ençà de l’arribada de Turki Al-Sheikh, hi ha poca paciència. En aquest sentit, Joan Francesc Ferrer, Rubi no està qüestionat però una ensopegada contra el Girona multiplicaria els dubtes al voltant de l’equip. «Ens cauen crítiques sempre, guanyem o perdem. Jo com a entrenador sé que es parla molt de mi en les derrotes», deia l’ex del Girona. En aquest sentit, el maresmenc va subratllar que el Girona és «una màquina» a l’hora de generar perill en accions d’estratègia. Per a Rubi, el Girona té «interioritzada la seva idea de joc» i haurem d’evitar que tinguin gaire la pilota. El tècnic només pensa en la victòria. «No volem empatar. Guanyar ens farà fer un grant salt davant un rival directe a la classificació». Rubi troba que la dinàmica de resultats del Girona, com la del Almeria pot ser «normal» i veu que el partit pot ser«com una partida d’escacs».