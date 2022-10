Gens content va entrar Míchel a la sala de premsa ahir a la nit al Juegos del Mediterráneo. La cara de pomes agres del tècnic, això sí, no devia tenir ni punt de comparació amb la que havia mostrat al vestidor després del 3-0 amb què es va arribar a la mitja part. «He entrat molt enfadat i els ho he dit. No es pot entrar al partit des del joc;cal fer-ho des de la intensitat i l’agressivitat» deia un Míchel que reconeixia que el Girona havia «regalat 35 minuts» de partit. Potser més i tot veient com l’equip va navegar tota la primera part i va deixar en safata de plata la victòria a l’Almeria amb errades inconcebibles a aquests nivells. Sí, a la represa, l’equip va saber refer-se, reaccionar i va fregar l’empat perquè va posar-hi el que tocava i va «competir». La derrota ha provocat que el Girona entri en posicions de descens per primera vegada aquesta temporada.Lògicament, a Míchel no li agrada gens, i l’amoïna. Tanmateix es mostra segur de poder capgirar aquesta situació. «És preocupant perquè no vull ser-hi i n’hem de sortir com més aviat millor. Això implica guanyar diumenge. Estic convençut que en sortirem», deia per afegir que veu que l’equip «domina rivals i fa moltes coses bé però que per moments perd una mica la competitivitat».

Caldrà veure com afectarà l’equip trepitjar les places de descens. El madrileny és del parer que cal conviure-hi. «Cal saber-ho dur i encarar les situacions com homes. Ens hi juguem molt i representem una ciutat i una afició».

El malestar de Míchel amb l’equip era sobretot per la primera part. Uns minuts, masses, en què el Girona no va fer «res» del que havia planejat a més a més de ser «contemplatiu». «Hem tocat el rival però no hi hem xocat. A la primera part no hem lluitat la pilota, sinó que l’hem mirat i hi ha hagut moltes situacions intermèdies i no m’agraden. Ens ha faltat competir. A la mitja part els he dit que es deixessin de «tàctiques i hòsties» que el futbol «són 11 contra 11 i va de guanyar duels».

Pel que fa al gol de Yangel Herrera en l’afegit que hauria pogut salvar un punt, Míchel no ho tenia gaire clar. «Hi ha gent que diu que pot ser legal i d’altres que asseguren que si el porter té la pilota agafada al cent per cent és falta. La regla... Si l’àrbitre ha encertat, res a dir», deia. En aquest sentit, el tècnic recordava que el Girona va tenir «el penal i situacions per poder empatar» abans. «Es pot dir que ho hem merescut, però quan regales tres gols...».