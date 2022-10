El literal «vamos a dejarnos de táctica i de hostias» de Míchel a la sala de premsa explicant el que havia dit als jugadors a la mitja part del partit ja és del tot definitiu del que ahir va tornar a viure el Girona dins del camp. En deu jornades disputades els gironins han fet regals o s’han mostrat extremadament tous en defensa en set partits, la qual cosa ha fet volar un munt de punts que ara serien un botí magnífic per no veure’s en llocs de descens.

I és que per primer cop aquesta temporada el Girona ocupa una de les tres darreres posicions de la lliga, i s’haurà de veure com ho assumeix això el vestidor tenint en compte que el mateix Míchel ja havia dit a la prèvia del partit d’Almeria que la pressió havia arribat als seus jugadors.

Però més que mirar enrere el que cal és mirar els pròxims compromisos, més concretament el d’aquest diumenge contra l’Osasuna, en el qual és imprescindible que hi hagi canvis a la part defensiva. Míchel s’ha cansat fins ara de defensar els errors dels seus homes, cosa que ha fet a capa i espasa, però és innegable que després d’haver regalat punts en set de les deu jornades disputades el Girona necessita cares noves. Ja no és assenyalar o no alguns protagonistes, sinó buscar una reacció immediata per revertir la dinàmica negativa de resultats, amb un únic punt dels últims quinze disputats.

Tot el que no siguin novetats a l’onze en el partit de diumenge contra l’Osasuna pot ser incrementar el nerviosisme dels propis jugadors i també la indignació generalitzada dels aficionats, cansats de veure que errors infantils costen punts com els d’ahir contra un rival directe.

Posar-se a discutir per l’error d’Stuani en un dels dos penals, o si el gol en l’últim moment de Yangel Herrera estava o no ben anul·lat és, com diria el tòpic, buscar excuses de mal pagador. I la prova més clara són les pròpies paraules de Míchel recriminant als seus jugadors el paper fet a la primera part. Quan es regala tant, i de manera tant absurda, al rival, de poc serveix lamentar-se.