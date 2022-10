L’aposta del Girona per la base també es fa notar al femení

El Girona ha crescut molt en els últims sis anys. L’entrada del City Football Group l’any 2017 va permetre sostenir un projecte pensat per competir a l’elit i que ha esdevingut un èxit arribant de nou a Primera Divisió. Competir a la màxima categoria ha situat la ciutat al mapa, ha incrementat exponencialment el nombre de socis i ha impulsat la millora del talent del futbol base fins a convertir-lo en una potència, entre d’altres. Però, entre tot plegat, en quin terme queda el femení? La secció també està evolucionant sota el mateix paraigües i cada cop és més professional, malgrat que en general ho continuï fent a l’ombra de la immensa estructura del masculí.

La secció femenina del Girona fa moltíssim que existeix, però per una cosa o altra mai ha anat de la mà del primer equip. No obstant això, sí que hi ha hagut un abans i un després des de l’arribada del coordinador Joan Carles Sánchez l’any 2016. «Hem fet un pas endavant bastant important. Vam començar amb tres equips (dos de futbol 7 i un de futbol 11) i ara en tenim cinc, deixant de banda el sènior. Durant les darreres sis temporades s’ha fet molta feina per créixer, sobretot, en qualitat. Tenim les millors categories del futbol base femení de la província i també ens estem guanyant un respecte a nivell de Catalunya. Estem millorant», explica Sánchez qui, això sí, no es dona per satisfet i recorda que «encara ens falta molt». «Tard o d’hora haurem de fer un equip més de futbol 7 i de futbol 11», diu. Això sí, sense pressa perquè «al Girona no podem improvisar».

El sènior va tenir l’oportunitat de reivindicar-se quan va absorbir la plaça del Sant Pere Pescador a Primera Divisió Nacional el 2020, tot i que aquella temporada les gironines no van tenir sort i acabarien descendint a Preferent, on continuen competint en l’actualitat juntament amb el Pontenc i el Porqueres. «No es pot dir que va ser un fracàs, però sí un pal molt dur perquè el club s’havia esforçat molt. Tots ens vam endur una decepció», diu Sánchez. Li venen al cap les paraules del seu company Albert Siria, director de l’Acadèmia: «Em va dir ‘nano, toca aixecar-se i remar una altra vegada de nou’. I això és el que estem intentant fer». El sènior tot just va aconseguir la permanència el curs passat i a hores d’ara l’ascens sembla una fita que queda lluny, encara que Sánchez està «convençut que ho aconseguirem més aviat que tard». Ara bé, de camí per pujar només n’hi ha un de vàlid. «Volem aprofitar al màxim el planter. No significa que no fitxem jugadores, però sí que comptem molt amb les juvenils perquè la base és el futur del club (també en el masculí). Tenim molt talent i volem que l’objectiu del planter sigui arribar al sènior», afirma.

No tenir una categoria superior és un problema a l’hora de retenir el talent de la base. I és que darrerament el Girona ha vist com les jugadores Martina Fernández i Berta Doltra se n’anaven al Barça o Mar Imbergamo al Vila-real, entre d’altres. «Amb la Lliga Iberdrola s’hi podrà pensar quan tinguem la Ciutat Esportiva. Serà un punt d’inflexió i un canvi bestial en tots els aspectes perquè tindrem altres mitjans i més recursos per fer nous plantejaments. Al final, tots compartim el mateix objectiu que el Girona: treballar la base perquè arribi al primer equip. Amb l’única diferència que els nois guanyen diners i les noies, no», diu.

Per a Sánchez, «el primer objectiu sempre és la salvació a tots els equips»: «Tenim el juvenil A a Preferent, el juvenil B a Primera, l’infantil a Primera, les alevines també han pujat a Primera (competeixen en una lliga amb nens des del curs passat)... El sènior, abans, mai havia estat a Preferent. És evident que no volem ser-hi tota la vida, però és complicat aconseguir l’ascens perquè Preferent és una categoria molt igualada. Hem de tocar de peus a terra i créixer des del treball i la humilitat».

En aquest sentit, Sánchez manifesta que «per mi el femení no és una assignatura pendent»: «Segurament, els recursos que tenim no són tots els que voldria però n’hi ha i podem estar satisfets. Quan vaig entrar eren zero... Els pares pagaven les quotes i hi havia quatre persones treballant... Ara som una vintena. S’ha de compaginar tot i saber-ho portar. És molt important tenir la confiança del club. Hi ha molta feina per fer i el Girona vol fer-la. Hem de ser capaços de mantenir el que hem creat i progressar. No podem acomodar-nos i jo tampoc vull. En vull més».

Segurament, el creixement del femení del Girona està condicionat i seguirà a l’ombra del masculí però el club i Sánchez seguiran esforçant-se perquè algun dia les d’Eduard Sanmartín també siguin un referent com els de Míchel Sánchez. Les bases d’ambdós equips són les mateixes. «Per davant nostre van l’escut i l’estil de joc del City. Forma part de l’orgull gironí, que és innegociable», conclou.