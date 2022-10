Tot depèn de qui s’ho miri. La ira d’aquells qui asseguren que el gol de Yangel al minut 97 és legal, contrasta amb la serenor dels qui veuen, clarament, que el 3-3 no va pujar encertadament al marcador. Va acabar amb polèmica l’Almeria-Girona, marcat per una acció que hauria pogut canviar, i de quina manera, el desenllaç. Van perdre els de Míchel, que malgrat tot van marcar en la darrera jugada el que hauria pogut significar l’empat. Cop de cap de Yangel, Fernando que rebutjava la pilota i just quan hi posava la mà al damunt, el veneçolà l’empenyia al fons de la porteria. Gol legal? Falta? L’àrbitre, Cuadra Fernández, no va dubtar massa i va invalidar el que hauria significat l’empat.

Protestes a la gespa, reaccions a la sala de premsa i opinions de tota mena a les xarxes. Però què hi diu el reglament? S’assegura que no se li pot prendre la pilota al porter. Si això passa, s’ha d’assenyalar falta. Però tenia Fernando l’esfèrica controlada? No l’havia agafat amb les dues mans, sinó que en tenia una d’elles al cim. El text, entre les diferents opcions, diu que «el porter estarà en possessió de la pilota quan la retingui a les mans o entre la mà i una superfícia, per exemple el terra o el seu propi cos (...)». I continua: «Mentre el porter estigui en possessió de la pilota a les seves mans, cap adversari podrà disputar-li». El col·legiat, recordant aquestes paraules, va considerar que Fernando havia reaccionat a temps i que Yangel va arribar tard. Amb raó o sense?