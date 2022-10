Alliberat després d’un final d’infart en què el seu equip va estar de veure esfumar-se la victòria després del 3-0 inicial, Rubi no va voler restar mèrits a la victòria de l’Almeria. «No li hem de restar valor. Hi ha equips amb el triple de pressupost que nosaltres que guanyen 2-1 el Girona i ho celebren com mai», deixava anar. El maresmenc confessava que a la mitja part havia dit als seus homes d’anar a «buscar el quart» però que el Girona «s’ha vist amb el 3-1 per una errada nostra i ha entrat al partit. L’extècnic del Girona indicava que el gol de Yangel Herrera estava ben anul·lat. «N’hem parlat i el reglament diu que sí. No hi ha cap mena de discussió possible».