No fa pas massa, dues setmanes enrere, Santi Bueno confessava que li faria molta il·lusió viure el Mundial de Qatar en primera persona. Deia que, de ser possible, se li hauria fet realitat un somni que fa temps que persegueix. No les tenia totes perquè normalment no és un habitual en les convocatòries de la selecció de l’Uruguai, encara que tampoc perdia l’esperança. De moment, però, ja se li ha obert una primera porta perquè Bueno és un dels 55 futbolistes inclosos pel tècnic Diego Alonso en una primera llista. És aviat per destapar l’ampolla de cava, però un primer pas per mirar cap endavant amb cert optimisme.

Aquesta convocatòria és una mena de reserva per fixar als jugadors que tenen opcions d’anar al Mundial. Els que no hi apareixen de ben segur que no hi podran participar. Fins i tot hi surt Ronald Araujo, encara que el defensa del Barça està de baixa, ha sigut operat i no arribarà a temps de ser a Qatar. Amb ell descartat, menys competència per a Santi Bueno, que vol continuar col·leccionant minuts i bones actuacions per convèncer Diego Alonso. De moment, a qui té del tot seduït és a Míchel Sánchez perquè a Girona ho està jugant tot. Els 900 minuts dels 10 partits de Lliga celebrats fins ara. Si continua així, el Mundial estarà més a prop. Una cita que es perdrà Cristhian Stuani, fora d’aquesta tria de 55 futbolistes.