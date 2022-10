Després de caure dijous en posicions de descens, el Girona rep demà l'Osasuna a Montilivi (19.00) en un partit on els de Míchel estan obligats a guanyar per evitar enfonsar-se a la classificació abans de visitar el Santiago Bernabéu. El tècnic recupera Reinier, però manté les baixes de Juanpe, Borja García i Kébé.

ÀNIMS

«L'equip està bé, però estem preocupats per la classificació i perquè les estadístiques són bones, però els resultats no. Som un equip que fa moltes coses bé, però he de trobar la clau perquè aquest rendiment sigui amb resultats. És la meva responsabilitat. He de millorar com entrenador perquè l'equip jugui igual de bé i els resultats siguin més bons».

OPTIMISME

«Sóc encara més optimista que la temporada passada. Confio molt en la plantilla, en l'equip que tenim i en la meva feina. Sé què he de fer i els resultats arribaran. N'estic segur».

UNA FINAL

«No ho és. És un partit molt important. És veritat que tenim pressió perquè estem en zona de descens i és la primera vegada. Ara bé, som un equip que ha arribat enguany a Primera i de vegades pot ser normal que els resultats no siguin els millors. Hem d'entendre que la categoria és molt difícil i que hem de fer les coses més bé per guanyar. L'equip juga bé i les estadístiques són molt bones».

JUAN CARLOS I BERNARDO

«Guanyem i perdem tots. Som un equip. Necessitem la nostra afició. Junts som més forts. No és fàcil per cap jugador sentir-se responsable dels partits. El màxim responsable sóc jo, que quedi clar. Som un equip i guanyem i perdem tots».

LA PRIMERA PART D'ALMERIA

«La nostra manera de fer les coses és amb la pilota i com entrenador he de millorar aquests moments en què l'equip la perd i, sobretot, quan no té la possessió. No ho vam treballar l'any passat ni tampoc aquest. Considero que he de millorar aquest aspecte del joc perquè som molt protagonistes, però de vegades els rivals també tenen la pilota».

DESCENS

«Cada jugador encara la situació d'una manera diferent, però som un equip. La mentalitat col·lectiva al camp ens ajudarà. Si volem resoldre situacions individualment, tindrem un problema. Hem de fer les coses com equip i això ens ajudarà a guanyar demà davant la nostra afició. Estic convençut que farem les coses molt bé».

PROBLEMA A LA DEFENSA

«Som el setè màxim golejador. La diferència de gols no és alta. Hi ha deu equips amb més bon balanç de gols a favor i en contra. Tot i això, els catorze gols marcats no han servit per guanyar. Per això, considero que és la meva responsabilitat. Continuarem jugant al mateix, però millorant els aspectes del joc que ens han penalitzat».

OSASUNA

«M'agrada molt el cos tècnic que té. Arrasate és un gran entrenador i està fent les coses molt bé. És un equip de duels, segones jugades, verticals, molta pressió i un ritme intens. Serà un partit que m'agrada molt jugar perquè l'exigència serà alta. El Girona acaba d'arribar a Primera, però sóc del parer que hi estarem molts anys».