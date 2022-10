Cercant el remei a la depressió

Ni de bon tros el partit d’avui contra l’Osasuna és cap final; ara bé després de sumar només un punt en les darreres cinc jornades, el llum vermell de les urgències comença a fer pampallugues. Un senyal d’avís per a un Girona que veu com la fragilitat defensiva el condemna una vegada rere l’altra i de res li serveixen els molts bons minuts que ha ofert, per moments. Vet aquí el problema. La incapacitat del Girona per signar un partit rodó sense esquerdes ni regals que faciliti les coses als rivals. Que si una badada de Juan Carlos, que si Arnau perd la marca, que si Samu Saiz s’equivoca, que si Stuani falla un penal, que si Bernardo no hi arriba...I és que quan no és un és l’altre i la primera part del partit de dijous a Almeria en va ser el reflex més clar. Quaranta-cinc minuts que van ser una casacada d’errades que semblava que els jugadors del Girona juguessin a veure qui la feia més grossa. Tot plegat ha fet que l’equip hagi entretat en posicions de descens i el panorama, a curt termini amb la visita al Santiago Bernábeu, no sigui gaire esperançador. La recuperació de Reinier Jesús és l’única novetat per part d’un Girona que continua amb les baixes de Juanpe, Borja García i Kébé.

Tot podria canviar radicalment si els de Míchel són capaços de superar avui l’Osasuna. El tècnic va tornar a insistir ahir a autoresponsabilitzar-se del moment actual i voler treure pressió als seus futbolistes. El tècnic no vol assenyalar-ne cap, però sigui per errades o per fatiga física -serà el tercer partit en vuit dies-, tot fa pensar que avui hi haurà més d’un retoc a l’onze. El canvi de sistema va fer figa dijous a Almeria i ni Romeu ni Aleix Garcia van sostenir un mig del camp que va deixar massa exposada la rereguarda durant la primera part. Caldrà veure, doncs, si Míchel es decanta per recuperar la línia de cinc al darrere i jugar, altre cop amb només un davanter centre. En aquest sentit, un dels grans debats les darreres hores ha estat la porteria. Els gols encaixats i les errades de Juan Carlos contra l’Atlètic de Madrid i a Almeria podrien fer que Míchel optés per donar una oportunitat a Gazzaniga. L’argentí, que va arribar el darrer dia del mercat d’estiu, encara no ha debutat aquesta temporada. També hi podria haver canvis a la defensa, sobretot si es torna al sistema clàssic de cinc defenses. Aquí, hi podria tenir cabuda David López o fins i tot Javi Hernández.

Més indiscutibles han estat, fins ara Aleix Garcia i Romeu al mig del camp. Tot i això, no seria descartable la possibilitat Terrats entrés a l’equip. Pel que fa a la zona ofensiva, Riquelme té un lloc assegurat. Al seu costat hi ha jugat darrerement Yangel Herrera amb rendiment intermitent. Homes com Samu Saiz, Toni Villa o Manu Vallejo opten a un lloc a l’onze. En punta d’atac, si Míchel juga amb només un davanter, tampoc està gens clar quin seria l’escollit. Castellanos -que si veu targeta groga, es perdrà la visita al camp del Madrid- comença a acusar l’esforç físic de tants minuts acumulats. Al mateix temps, Stuani ve de disputar el partit sencer a Almeria i potser encara no està a punt per tanta exigència seguida.

Sigui com sigui i jugui qui jugui, els tres punts d’avui són d’allò més transcendentals per evitar entrar en depressió massa aviat. Al davant, els gironins tindran un Osasuna que es va recuperar d’un petit sotrac dijous gràcies a un triomf per la mínima contra l’Espanyol. El marroquí cedit pel Barça, Abde és una de les sensacions dels navarresos i un dels grans perills d’aquest Osasuna. No pas l’únic. Chimy Ávila, Budimir, Rubén García i Kike García, té la mida presa al Girona, completen l’arsenal dels de Jagoba Arrasate. El tècnic basc només té la baixa per acumulació de targetes de David García. Juan Cruz o Aridane es perfilen com el seu substitut a l’eix de la defensa.