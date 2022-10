El Girona estava obligat a guanyar aquest vespre l’Osasuna per acabar amb les males sensacions de les darreres jornades, però més val un empat que res. Els de Míchel han pogut reaccionar al gol de Kike Barja a la primera part quan David López ha establert la igualtat al marcador abans del descans (1-1) per donar un punt que permet als gironins sortir provisionalment del descens. Això sí, queden pendents del partit de demà del Getafe. I continuen sense deixar la porteria a zero des que va començar la temporada. Malgrat que avui hi ha hagut un canvi significatiu a l’equip amb el debut de Gazzaniga a la porteria.

La necessitat imperiosa de guanyar ha portat Míchel a revolucionar l’onze titular amb sis canvis. La principal novetat ha estat a la porteria, on ha debutat Gazzaniga entrant al lloc de Juan Carlos. Però també n’hi ha hagut a la resta de posicions, amb Couto, David López, Javi Hernández, Manu Vallejo i Toni Villa per Arnau, Bernardo, Miguel, Riquelme i Stuani. El Girona, però, no se n’ha sortit tant com voldria a la primera part.

Malgrat que el conjunt blanc-i-vermell ha gaudit d’arribades de perill com una de Yangel Herrera per la dreta que ha acabat amb un tímid cop de cap del migcampista cedit pel City a les mans del porter Herrera -Juan Cruz havia tret la seva centrada a l’àrea en primera instància-, ha estat l’Osasuna qui s’ha fet amb la possessió per incomodar als gironins. Rubén Peña ha perdonat amb un xut des de la frontal que ha sortit fregant el pal esquerre, així com Nacho Vidal quan ha enviat una rematada de cap ben justa per damunt del travesser en rebre una assistència de Moi Gómez. No ho faria Kike Barja. L’extrem navarrès que ha entrat per Abde, lesionat, al minut 7, ha sigut l’encarregat de fer més grossa la ferida amb un gol després de guanyar la partida a Couto en la jugada. Montilivi s’ha quedat mut de cop. El que no sabia la grada és que gairebé deu minuts després celebraria l’empat gràcies a la diana de David López en una acció d’estratègia (min. 46).

El Girona sabia que havia de gratar alguna cosa més per trencar amb la dinàmica de resultats. Així que a la segona part ha començat amb ganes de mossegar. Yangel Herrera i Toni Villa han vist com els seus xuts sortien per damunt del travesser. Tampoc ha tingut sort Moncayola, frustrat per la gran intervenció de Gazzaniga per desviar a córner el seu cacau carregat de mala intenció. Ni David López hi ha arribat, després que Riquelme provés d’assistir-lo traient-se de la màniga una gran jugada individual. L’Osasuna ha pressionat a mesura que s’apropava el tram final, però l’equip aquest cop ha estat atent en defensa per salvar els mobles, tot i que els nervis eren evidents, amb l’empat. Per més que sigui insuficient.

FITXA TÈCNICA

Girona: Gazzaniga, Yan Couto, Santi Bueno, David López, Javi Hernández (Miguel Gutíerrez, min. 74), Oriol Romeu, Aleix Garcia, Yangel Herrera (Reinier, min. 74), Manu Vallejo (Riquelme, min. 55), Toni Villa (Valery, min. 55) i Taty Castellanos (Stuani, min. 81).

Osasuna: Herrera, Nacho Vidal, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez, Torró (Aimar, min. 64), Moncayola, Moi Gómez (Kike García, min. 81), Rubén Peña (Darko, min. 64), Abde (Kike Barja, min. 7) i Chimy Ávila (Ibáñez, min. 81).

Gols: 0-1, min. 37: Kike Barja; 1-1, min. 46: David López.

Àrbitre: Pulido Santana. Ha amonestat a Miguel, Reinier (Girona); Torró, Nacho Vidal, Juan Cruz (Osasuna).

Estadi: Montilivi. 10.032 espectadors.

