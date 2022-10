La d’avui serà la dotzena visita de l’Osasuna a Girona. Fins ara el balanç és favorable als gironins que han guanyat 5 partits, n’han empatat dos i n’han perdut quatre. El record més fresc és el de tot just la temporada passada, quan els de Míchel, llavors a Segon, van ser capaços d’eliminar els navarresos a Montilivi gràcies a un gol de David Juncà. Els gironins, amb un onze farcit de joves del planter -va debutar Farrés- i poc habituals, van eliminar l’Osasuna en un partit on el marcador es va quedar molt curt. Tot i això, les visites de l’Osasuna a Montilivi sempre seran recordades per la tornada del play-off d’ascens a Primera del 16, en què els navarresos van guanyar 0-1 (Kodro) i van celebrar el retorn a la màxima categoria.