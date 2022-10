L’entrenador de l’Osasuna, Jagoba Arrasate, ahir va marxar prou content de Montilivi per haver sumat un punt. «He patit pel resultat durant el partit perquè sempre estàs pensant que el rival et pot marcar un gol», va comentar. I afegia: «Dins d’un partit hi ha diversos partits. L’empat és una llàstima tenint en compte tot el que hem fet al primer temps, però al segon el Girona ha tingut més profunditat amb els canvis. Nosaltres hem sabut frenar-ho amb els nostres». També va parlar de la bona relació que tenen amb Míchel. «Soc amic de Míchel, el conec i sé per on pot sortir-te a vegades. Abans del partit hem parlat dels canvis que hem fet cadascun en l’onze titular», va dir.