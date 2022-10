Amb tres partits en una setmana i una inèrcia negativa de sensacions i resultats, Míchel Sánchez va decidir que ahir era el dia ideal per revolucionar l’onze titular. Fins a sis cares noves va introduir en l’equip inicial. Una d’elles, la de Paulo Gazzaniga. El porter disputava els seus primers minuts amb la samarreta del Girona i, de retruc, enviava a la banqueta Juan Carlos Martín després de 31 partits consecutius del manxec, que n’acumula 120 des que el 2019 va aterrar a Montilivi. L’argentí, tot i encaixar un bon gol de Kike Barja, es va mostrar força segur, amb les mans i també en el joc de peus. Míchel ja va explicar en roda de premsa que s’havia decantat per aquesta opció per canviar la dinàmica i que Juan Carlos havia estat «espectacular» entenent la decisió. Gazzaniga, a la zona mixta, va parlar d’una sensació «agredolça» perquè tot i estar «molt content» de tornar a jugar. No ho feia des de l’última jornada de la passada Lliga, quan va disputar els 90 minuts de l’Elx-Athletic al Martínez Valero (2-0).

Onze amb moltes novetats, més enllà de la porteria. David López tornava un cop superada la lesió -va ser suplent a Almeria, però ahir va recuperar la titularitat- i la seva presència va ser determinant: ell va fer el gol de l’empat abans del descans. Els laterals, també nous: Yan Couto per la dreta i Javi Hernández per l’esquerra. En la parcel·la més ofensiva, d’inici van sortir Toni Villa i Manu Vallejo, habituals revulsius. Ja al segon temps va reaparèixer Reinier, que feia unes setmanes que no jugava per lesió.