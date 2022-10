La Llei de Murphy és una forma còmica i majoritàriament fictícia d’explicar els infortunis en tot tipus d’àmbits que, majoritàriament, denota una actitud pessimista i resignada. Hi ha diferents teories i moltes versions sobre l’origen de l’esmentada Llei, però absolutament totes auguren un final negatiu per allò predit.

En canvi a Montilivi, la Llei de Murphy significa d’ahir una cosa diferent i es basa en una notícia positiva, sobretot després que Paulo Gazzaniga jugués el seu primer partit de titular amb l’equip gironí i aconseguís trencar amb la sensació d’inseguretat sota pals que ha acompanyat el conjunt de Míchel des de fa jornades.

I per què ha de ser la Llei de Murphy es poden preguntar els aficionats? Doncs molt senzill, Gazzaniga és originari de la localitat argentina de Murphy, situada al sud de la provincia argentina de Santa Fe, per ser més concissos, a uns 160 km de Rosario, localitat natal de Leo Messi; i a 330 de la capital Buenos Aires.

El porter del Girona FC és membre de la nissaga Gazzaniga, el seu avi ja era porter, el seu pare també va ser-ho, entre d’altres del River Plate amb qui va guanyar diversos títols; i el seu germà, dos anys més petit que ell, és actualment el porter del Racing del Ferrol a la Primera RFEF.

La família Gazzaniga no és l’única famosa de Murphy, localitat de només 4.000 habitants, ja que d’allà n’han sortit una dotzena de famosos futbolistes, entre ells Mauricio Pochettino, a qui l’actual porter del Girona FC va tenir d’entrenador tant al Southampton, com al Tottenham.

Per aquells que tenien una incògnita sobre el que podia aportar, ahir Paulo Gazzaniga va esvair dubtes a les primeres de canvi, amb un parell o tres d’accions puntuals, demostrant que no es posa nerviós, que controla el joc per alt, que no li tremola la pilota als peus i que si ha de sortir de l’àrea ho fa amb contundència i molt criteri. En el primer partit com a titular va imposar la seva llei, la del porter de Murphy.