No ho va considerar així, però ahir semblava que Míchel s’hagués tret un petit pes de sobre amb l’empat contra l’Osasuna (1-1). L’entrenador del Girona es va mostrar força serè a la sala de premsa de Montilivi a l’hora de valorar un punt que permet «tornar a trencar la dinàmica que va deixar la derrota». «Després del 0-1 he tingut la sensació que teníem una muntanya per escalar, i ha estat quan he vist reflectida la posició que tenim a la classificació (els gironins estaven en descens), però m’ha agradat com ha estat l’equip perquè hem competit i fet moltes coses bé. Si no fos per la mala ratxa de resultats, estaríem parlant d’un bon punt», va comentar.

Míchel va revolucionar l’onze titular introduint fins a sis canvis. Aquesta va ser la seva resposta: «Estic molt content amb tota la plantilla perquè hem jugat tres partits en una setmana. Era difícil aguantar el ritme 72 hores després d’haver jugat a Almeria amb un onze pràcticament idèntic, a part que l’Osasuna és un rival intens. Hem de seguir treballant». En aquest sentit, va referir-se al moment que viu Juan Carlos després de veure com Gazzaniga li treia la titularitat. «Vaig parlar amb Juan Carlos després de perdre a Almeria i li vaig dir que li donaria l’oportunitat a Gazzaniga perquè volia canviar la dinàmica. Juan Carlos ha estat espectacular. Per mi la porteria és una posició especial perquè poden aturar la pilota amb les mans. Si Gazzaniga es guanya el lloc, hem de seguir treballant per canviar la situació. Juan Carlos coneix molt bé tots els jugadors i sap com respira cada defensa en els inicis de joc. Això per nosaltres és molt important. Fer un canvi a la porteria implica molt treball i temps, cosa que no hem tingut, així que hem intentat minimitzar en la sortida de la pilota. Gazzaniga s’ha guanyat l’oportunitat i tant Juan Carlos com Toni (Fuidias) saben que han de treballar per donar la volta a la situació», va explicar.

Malgrat la situació a la taula -l’equip sabrà avui després del Celta-Getafe si es manté fora del descens o no-, Míchel va mantenir intacta la motivació. «Aquest no era el resultat que volíem, però no pel rival. Cada setmana tenim la il·lusió de guanyar i al Bernabéu serà igual. Tinc la sensació que el meu equip pot competir contra qualsevol», va assegurar. I va fer la següent reflexió: «Parlant amb Jagoba abans del partit m’ha dit que no entenia els resultats perquè generem moltíssim, però alguna cosa farem malament perquè no ens dona per guanyar. És la meva responsabilitat».