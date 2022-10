Aquest diumenge el Girona té una altra cita amb la història. La visita al Bernabéu és de les que s’espera amb més emoció, juntament amb els partits contra el Barça, des de principi de temporada i es marca en vermell al calendari. Tothom s’hi fixa quan es fa el sorteig de les 38 jornades a l’estiu i creua els dits perquè quan surtin els horaris pugui muntar-s’ho per anar-hi. Ahir es van anunciar els guanyadors de les entrades per al duel davant el Madrid i, tenint en compte que hi va haver més demanda que no pas oferta, el club va veure’s obligat a fer un sorteig per designar-les. El sorteig va ser favorable a 166 socis, que ja poden recollir l’entrada a la botiga per un preu de 45 euros, però 131 van quedar fora del número de tall i, per tant, sense entrada. A part d’aquests afortunats, cal afegir-hi les 130 entrades que s’han reservat als penyistes i les 38 destinades a compromisos de l’entitat blanc-i-vermella. En total, hi haurà 334 aficionats del Girona, que són les localitats ofertes pel Madrid als gironins, a la zona visitant, més els que puguin anar-hi pel seu propi compte.

Per als de Míchel, saber que tindran el suport de centenars d’aficionats en un estadi tan imponent i complicat com ho és el del líder de la lliga és, de ben segur, un punt extra de motivació per aconseguir una gesta que ja s’ha demostrat que no és impossible. Però, on són a la resta de partits que es juguen a fora? Evidentment, els esforços que fa la gent que viatja per acompanyar l’equip sempre són d’admirar per tots els maldecaps, temps i diners que comporta desplaçar-se fins a una altra localitat. Tot i que en aquest cas, segurament, els preus de l’AVE (per prop de 200 euros amb anada i tornada el mateix dia), de les entrades o el fet d’interrompre les fires de Sant Narcís hagin importat ben poc. Les proves són que més d’un centenar de persones han quedat fora del sorteig, quan en molts dels desplaçaments es poden comptar una cinquantena d’aficionats i encara gràcies. Tenint en compte el malson que van suposar les tres temporades a Segona després d’haver tastat els estadis i rivals de Primera durant dos cursos seguits, hauríem de mirar enrere i valorar molt més el que tenim. Costa molt arribar a competir entre els millors i encara més mantenir-s’hi, tal com s‘ha pogut comprovar de nou ara que han entrat els primers dubtes en haver caigut a la zona de descens. Primera la formen 20 equips i serà bo per al Girona donar la importància que mereixen a tots 19. Si l’equip comptés amb el suport total de l’afició, que en les 11 jornades que portem de lliga ha protagonitzat moments insòlits com xiulets als jugadors per no fer les coses bé -enlloc d’animar- o abandonar Montilivi abans del xiulet final, potser la situació seria diferent. Qui sap. Al final es tracta de ser-hi sempre. Al Bernabéu, i a tot arreu.