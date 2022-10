El Girona i l’Olot van conèixer ahir els seus respectius rivals de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà el cap de setmana del 12-13 de novembre i que serà a partit únic. El conjunt blanc-i-vermell va ser dels primer en conèixer el contrincant perquè des d’aquesta temporada està inclòs en el bombo de Primera Divisió i, per tant, és un dels «premis» per als equips més humils de la competició. En el sorteig que va tenir lloc a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas no li va tocar cap dels 10 procedents de categories territorials ni cap dels 4 de Copa Federació, però sí un dels 7 de Tercera Federació que hi participen. Es tracta del Quintanar del Rey manxec, que milita al grup XVIII de Tercera Federació i ocupa el quart lloc a la classificació. Per la seva part, els garrotxins rebran la visita del Llevant recentment descendit a Segona Divisió i que a dia d’avui és setè amb 19 punts.

Com ja és habitual a la Copa, els equips de menor categoria fan de locals. En aquesta ocasió, a més a més, no hi ha hagut la possibilitat d’enquadrar-ne dos de la mateixa divisió i ahir es van decidir un total de 55 enfrontaments que es disputaran el cap de setmana previ al Mundial de Qatar. Que la primera eliminatòria sigui dissabte o diumenge facilitarà l’assistència de públic als estadis, per la qual cosa l’Olot espera una bona entrada al Municipal i que el suport de l’afició sigui un factor de motivació extra per donar la sorpresa i avançar ronda. Van quedar exempts de participar en la primera eliminatòria els quatre classificats per a la Supercopa d’Espanya (Madrid, Barça, Betis i València), que començaran a participar a la Copa en la tercera ronda als setzens de final, i el Racing de Santander com a campió de Primera Federació, que iniciarà la competició el 21 de desembre coincidint amb la segona eliminatòria. No obstant això, van sortir diversos duels d’allò més emocionants. Sobretot, pels equips de menor entitat. Els grans favorits del sorteig entre la majoria de clubs participants eren l’Athletic, l’Atlètic de Madrid i el Sevilla, que van quedar enquadrats amb l’Alzira valencià, l’Almazán de Castella i Lleó i el Velarde càntabre -tots tres de Tercera Federació-, respectivament. En el cas de l’Espanyol, els pericos visitaran el Rincón malagueny, de Divisió d’Honor, la sisena divisió d’Andalusia. Quintanar del Rey-Girona Els de Míchel s’hauran de desplaçar fins a Quintanar del Rey (Conca), un poble amb poc més de 7.500 habitants, per passar el tràmit de la primera eliminatòria. El partit, amb la data encara pendent de confirmar-se, es disputarà dies després del partit al camp de l’Elx (dimarts 8 de novembre a les 19:00 hores) i l’equip ja es trobarà amb la lliga de Primera aturada pel Mundial. La temporada passada, amb Míchel a la banqueta, el Girona va arribar fins als vuitens de final caient en mans del Rayo a Montilivi (1-2). La gesta més grossa que han aconseguit els blanc-i-vermells a la Copa va ser el curs 2018-19 quan van eliminar l’Atlètic (3-3), aleshores era Eusebio qui dirigia l’equip, per passar als quarts per primer cop. Olot-Llevant El conjunt garrotxí tindrà un duel d’allò més exigent amb la visita del Llevant al Municipal d’Olot. En l’actualitat, els de Manix no passen per un bon moment a la lliga (diumenge passat van encaixar la cinquena derrota aquesta temporada) i estan enfonsats a les posicions de descens. La Copa, per tant, ha de servir d’ajuda per donar una bona imatge i agafar impuls a la lliga, que és el que de veritat els interessa. Tot i que el rival, no sigui gens fàcil perquè el Llevant és un dels equips amb major pressupost de Segona. L’Olot té un futbolista a la plantilla que coneix el bé el rival després d’haver-se passat tres temporades al Ciutat de València. Es tracta de Jordi Xumetra. «Serà un partit especial per mi perquè vaig passar-hi tres anys molt agradables. El Llevant és un club molt familiar i humil, amb una estructura de Primera Divisió. Estic content perquè podré recordar belles batalles. Ens ha tocat un rival de Segona, però amb plantilla de Primera i té el clar objectiu de pujar un altre cop. El descens va ser una llàstima perquè fan un futbol molt atractiu amb intensitat i anada i tornada. El temps els donarà la raó. Per l’Olot és un orgull que vingui tot un Llevant a l’estadi», va comentar Xumetra.