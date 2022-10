El Girona no s’atura en l’objectiu de pescar talents per al planter que puguin arribar algun dia al primer equip. En aquest sentit, el club ha tancat la incorporació de Moussa Kébé per reforçar el filial de Tercera Federació. Moussa Kébé, germà del jugador del primer equip Ibrahima, és un migcampista de 19 anys que mirarà d’ajudar en l’intent del filial d’escalar posicions. El malià té prevista la seva arribada a Girona aquesta setmana.