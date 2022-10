Miguel Gutiérrez, jugador del Girona des d'aquest passat estiu, va viure els últims onze anys al Reial Madrid, club que l'ha vist créixer i que fins i tot li ha donat alguna oportunitat amb el primer equip a la Lliga i a la Champions. Ara, passat i present creuen els seus camins perquè diumenge li tocarà visitar el Santiago Bernabéu, un estadi "magnífic", i fer-ho com a visitant. Serà, per tant, una cita ben "especial" la d'un futbolista que ha repassat l'actualitat blanc-i-vermella aquest migdia en una roda de premsa virtual.

Estat anímic de l'equip?

"L'equip està fent les coses bé, ens falta tenir més contundència a dalt perquè al cap i a la fi en el futbol guanya qui més gols fa. Però bé, també crec que s'estan fent bé moltes coses. Cal seguir en aquesta dinàmica, li he de donar una volta més. Crec que sortirem d'allà baix si fem les coses com les estem fent ara".

Retorn al Bernabéu?

"És un partit molt especial per a mi. Són onze anys al Madrid, gairebé des que vaig començar a jugar a futbol. En tinc records molt bonics d'aquella etapa allà. El jugador que soc ara és gràcies a tots els anys de formació que hi vaig passar. M'hi emporto molts amics i companys. Serà un partit especial per a mi i també per al Girona. I en un estadi que, si no és el millor, va camí de ser-ho".

Perills del Madrid?

"Serà un partit en el que hem de saber patir quan el Madrid ens apreti a dalt, amb la contundència seva habitual. És un partit per no deixar-se res, per anar-li a jugar de tu a tu al rival i veure què és el que passa. Si ens quedem contemplatius ells aprofitarn les seves virtuts, que en són moltes. Sembla que no, però sempre acaben puntuant o guanyant. És un bon partit per a tothom per agafar confiança. En millor estadi que el Bernabéu, impossible".

Com hi arriba el Madrid?

"El Madrid és igual guanyi o perdi a la Champions. És un equip que es pren cada partit al cent per cent. El que ens toca és fer-ho ara a nosaltres, anar allà a per totes, jugar al cent per cent i no deixar-se res".

El Bernabéu

"És un estadi preciós. Hi he jugat com a local fins ara i aquest any em toca tornar-hi com a visitant. Com he dit, no hi ha millor escenari per jugar-hi, és un estadi magnífic i tinc moltes ganes que arribi el partit".

Els noms propis del proper rival

"Haurem d'estar atents a tots els jugadors perquè a Madrid hi juguen els millors. L'onze que posi Ancelotti, tots seran molt bons. hem d'estar pendents de tothom perquè qualsevol et pot fer mal".

Consells pel passat blanc

"Puc donar consells a títol individual als meus companys, explicant cap a on pot sortir un rival o un altre, però per això tenim un departament d'anàlisi dels rivals que ens ajuden un munt en aquest aspecte".

Nivell individual?

"Contra Osasuna no vaig sortir d'inici, altres cops aquesta temporada sí que ho he pogut fer. Estem aquí tots per sumar, qualsevol que sumi ha d'aportar. L'altre dia em va tocar fer-ho des de la banqueta".

Problemes en defensa

"Al final la gent que sap de què va això del futbol, sap que en un partit ataquen els onze que juguen i també defensen els mateixos onze. Moltes vegades s'assenyala a la línia efensiva quan hi ha hagut una mala pressió a dalt, o en el mig del camp, i la defensa queda despenjada. Hem de defensar i atacar tots. Quan marquen gols, els fem tots. I quan els encaixem, no hem d'assenyalar a ningú perquè és molt fàcil fer-ho així. Hem de valorar tot allò que ens pot aportar defensivament aquell jugador, que segurament serà més gran del propi error".

Lideratge en joc

"Ara formo part del Girona i no tinc cap altre cosa al cap que sortir a per totes i a guanyar. Aquest és l'objectiu del Girona perquè hem de pensar en nosaltres, que estem a baix a la classificació i hem de sortir d'allà el més aviat possible".