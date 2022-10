Pere Guardiola ha aprofitat que aquest matí era a Girona amb motiu de la presentació de la Cursa Montilivi per valorar el moment de l'equip. El president del consell d'administració del club blanc-i-vermell ha comentat que "la categoria és diferent, però ens està passant una mica com l'any passat". "La plantilla té una barreja de veterans i gent jove amb molta qualitat i, per tant, necessita el seu temps. També per la manera com vol jugar Míchel. Hem estat bastant bé, malgrat que no hem aconseguit resultats a lloc on hauríem pogut. Això ha provocat que tinguéssim més dubtes als últims partits. Dit això, hem de tenir tranquil·litat i paciència perquè les sensacions són bones".

Segons Pere Guardiola, l'objectiu de cara a l'aturada pel Mundial és "clar": "Hem de sortir de la zona de descens. El Bernabéu és un dels camps més difícils que podem trobar i hi anem sabent que no tenim res a perdre. L'hem d'afrontar com és i després jugar contra Athletic i Elx. Hem de sumar els màxims punts possibles per sortir de la zona de descens abans de l'aturada".