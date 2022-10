El Govern va arribar a un acord amb LaLliga sobre la Llei de l’Esport per evitar l’aturada. 39 dels 42 clubs de Primera i Segona van amenaçar en fer vaga, però després de la negociació entre el Govern i LaLliga sembla que els clubs no s’aturaran. Es decidirà avui en una assemblea en la qual hi participarà el Girona.